iPhone Air 2 получит двойную камеру, сохранив ультратонкий корпус. Появилось первое живое фото макета

Макет демонстрирует горизонтальный блок с двумя объективами

Инсайдер UniverseIce опубликовал фотографии алюминиевого макета iPhone Air 2, демонстрирующего предполагаемый дизайн будущего смартфона Apple.

На снимках виден тонкий корпус с плоской задней панелью и горизонтальным блоком основной камеры, в котором размещены два объектива. Таким образом, Apple намерена устранить один из главных недостатков первого iPhone Air, добавив вторую камеру, но сохранив концепцию максимально тонкого устройства.

iPhone Air 2 получит двойную камеру, сохранив ультратонкий корпус. Появилось первое живое фото макета
Источник изображения: UniverseIce

По предварительным данным, основная камера на 48 Мп будет дополнена сверхширокоугольным модулем с таким же разрешением. Смартфону также приписывают 6,5-дюймовый OLED-экран с частотой 120 Гц, процессор A20 Pro, изготовленный по 2-нм техпроцессу, и 12 ГБ оперативной памяти. Ожидается увеличение емкости аккумулятора примерно до 3500 мА•ч против 3149 мА•ч у первого поколения. Кроме того, Apple может использовать испарительную камеру для улучшения охлаждения.

Премьера iPhone Air 2, согласно последним утечкам, состоится весной 2027 года, предположительно в марте, одновременно с базовым iPhone 18 и iPhone 18e. Изначально второе поколение ультратонкого смартфона ожидалось осенью 2026 года, однако Apple изменила график выпуска устройств.

Мобильные телефоныИсточники:UniverseIce

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