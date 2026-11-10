iPhone Air 2 получит двойную камеру, сохранив ультратонкий корпус. Появилось первое живое фото макета

Инсайдер UniverseIce опубликовал фотографии алюминиевого макета iPhone Air 2, демонстрирующего предполагаемый дизайн будущего смартфона Apple.

На снимках виден тонкий корпус с плоской задней панелью и горизонтальным блоком основной камеры, в котором размещены два объектива. Таким образом, Apple намерена устранить один из главных недостатков первого iPhone Air, добавив вторую камеру, но сохранив концепцию максимально тонкого устройства.

По предварительным данным, основная камера на 48 Мп будет дополнена сверхширокоугольным модулем с таким же разрешением. Смартфону также приписывают 6,5-дюймовый OLED-экран с частотой 120 Гц, процессор A20 Pro, изготовленный по 2-нм техпроцессу, и 12 ГБ оперативной памяти. Ожидается увеличение емкости аккумулятора примерно до 3500 мА•ч против 3149 мА•ч у первого поколения. Кроме того, Apple может использовать испарительную камеру для улучшения охлаждения.

Премьера iPhone Air 2, согласно последним утечкам, состоится весной 2027 года, предположительно в марте, одновременно с базовым iPhone 18 и iPhone 18e. Изначально второе поколение ультратонкого смартфона ожидалось осенью 2026 года, однако Apple изменила график выпуска устройств.