Huawei Pura X Max обошел складные смартфоны Apple, Xiaomi и Samsung по продажам в Китае

Huawei Pura X Max стал лидером китайского рынка широкоформатных складных смартфонов по совокупным продажам.

Согласно статистике, опубликованной инсайдером Ice Universe, за 191 день устройство приобрели более 1,174 млн раз. Для сравнения, продажи iPhone Duo превысили 264 000 штук всего за 10 дней после начала реализации. Xiaomi 18 Fold за 53 дня достиг отметки 119 000 экземпляров, а Samsung Galaxy Z Fold 8 за 87 дней разошелся тиражом более 71 000 устройств.

Сравнение осложняется разным временем присутствия моделей на рынке. Особенно заметен результат iPhone Duo, которому потребовалось совсем немного времени, чтобы преодолеть отметку в четверть миллиона устройств.