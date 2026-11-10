Фонд Гейтсов выделил $2,7 млн на испытания лекарств от туберкулёза и малярии на мышах с человеческими генами

Шотландская PhaSER Biomedical получила грант на 2 года: её модель 8HUM позволяет проверять, как организм человека будет перерабатывать лекарства, ещё до начала клинических испытаний

Шотландская биотехнологическая компания PhaSER Biomedical получила грант Фонда Гейтсов на $2,7 млн (£2 млн) для поиска и проверки перспективных препаратов против туберкулёза, малярии и других заболеваний. Финансирование рассчитано на 2 года и позволит учёным, поддерживаемым фондом, использовать генетически модифицированных мышей компании для оценки эффективности лекарственных кандидатов.

Грант продлевает участие PhaSER Biomedical в Global Health Discovery Collaboratory — программе Фонда Гейтсов, предоставляющей научным группам доступ к общей исследовательской инфраструктуре. Учёные из разных стран смогут проводить эксперименты на мышах компании и использовать её разработки для изучения того, как организм перерабатывает лекарственные вещества. Предыдущий грант на $2,3 млн компания получила в 2024 году. За это время модель 8HUM применялась при разработке препаратов против туберкулёза, малярии, шистосомоза и болезни Шагаса.

Главная особенность 8HUM заключается в том, что мыши несут человеческие варианты основных генов, отвечающих за расщепление лекарственных веществ. Обычные лабораторные мыши перерабатывают многие препараты значительно быстрее людей, поэтому результаты испытаний на них не всегда позволяют правильно оценить поведение лекарства в человеческом организме. Модель 8HUM призвана устранить это расхождение. В исследовании учёных Университета Данди, опубликованном в журнале PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences — «Труды Национальной академии наук США»), было показано, что лекарственные вещества в таких мышах ведут себя гораздо ближе к тому, как они действуют у пациентов.

Фонд Гейтсов выделил $2,7 млн на испытания лекарств от туберкулёза и малярии на мышах с человеческими генами
Источник изображения: сгенерировано Muse

PhaSER Biomedical основана в октябре 2022 года для коммерческого предоставления доступа к этой модели. Её разработал профессор Университета Данди Роланд Вулф совместно с компаниями CXR Biosciences и Taconic при поддержке агентства Scottish Enterprise.

Помимо испытаний лекарств, компания использует 8HUM для создания HERALD — системы на основе искусственного интеллекта, которая должна прогнозировать опасные побочные эффекты у людей, одновременно принимающих несколько препаратов. Проект разрабатывается совместно с Университетом Данди и британским Агентством по регулированию лекарственных средств и медицинских изделий (MHRA). В октябре 2025 года регулятор объявил о выделении на него £859 650 государственного финансирования.

Основатель PhaSER Роланд Вулф заявил, что за предыдущие 2 года модели с человеческими генами помогли получить данные, релевантные для человека, выявлять перспективные лекарственные соединения и снижать риски при разработке препаратов. По словам генерального директора компании Криса Уордхо, получение таких данных на ранних этапах позволяет точнее выбирать лекарства для дальнейшей разработки.

Сейчас PhaSER нанимает специалистов по искусственному интеллекту и компьютерному моделированию. В совет директоров также вошёл Ричард Бикертон, сооснователь компании Exscientia, занимавшейся разработкой лекарств с помощью ИИ и приобретённой Recursion в 2024 году. PhaSER ведёт переговоры с инвесторами о привлечении дополнительных средств для расширения бизнеса.

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