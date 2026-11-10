Экран 7 дюймов, батарея на 6500 мА•ч и камера 50 Мп за $410. Huawei Mate 70 Air подешевел почти вдвое с момента выхода в Китае

Huawei существенно снизила цену на ультратонкий смартфон Mate 70 Air в версии с 512 ГБ встроенной памяти. По данным Huawei Central, на китайской площадке JD.com с учетом специальной субсидии устройство предлагается за 2748 юаней (около 410 долларов) вместо первоначальных 4699 юаней. Покупателям также доступна рассрочка на 12 месяцев без процентов с платежом 229 юаней в месяц. Дополнительно стоимость может уменьшиться благодаря праздничным купонам в рамках распродажи 11.11.

Mate 70 Air дебютировал в ноябре прошлого года. Смартфон оснащен 7-дюймовым экраном и корпусом толщиной всего 6,6 мм. Несмотря на небольшие габариты, устройство получило кремний-углеродный аккумулятор емкостью 6500 мА•ч.

Основная камера включает 50-мегапиксельный сенсор, 12-мегапиксельный телефотомодуль с оптикой RYYB, 8-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру и дополнительный 1,5-мегапиксельный мультиспектральный датчик для точной передачи цветов.

Линейка представлена версиями с 12 и 16 ГБ оперативной памяти. Первые работают на процессоре Kirin 9020B, а модификации с увеличенным объемом ОЗУ оснащаются Kirin 9020A. Снижение стоимости Mate 70 Air происходит накануне ожидаемого появления следующего поколения тонких смартфонов Huawei — Mate 80 Air.