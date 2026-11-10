Они дополнят собственные батареи, а также батареи CATL и EVE Energy

BMW запитает свои электромобили от батарей Samsung и LG ⁠ 1

BMW Group объявила о привлечении двух новых поставщиков аккумуляторных ячеек для тяговых батарей шестого поколения — ими стали южнокорейские компании Samsung SDI и LG Energy Solution.

В BMW объяснили выбор поставщиков принципом «локальное производство для локального рынка». Компания стремится закупать компоненты как можно ближе к заводам, где собираются автомобили. Это позволяет сократить транспортные расходы, повысить надёжность поставок и снизить зависимость от отдельных производственных регионов.

С учётом новых соглашений поставщиками аккумуляторных ячеек BMW в Европе будут CATL, EVE Energy и Samsung SDI. Для американских предприятий батарейные элементы будет поставлять LG Energy Solution.

Одновременно BMW развивает собственную сеть производства аккумуляторных систем шестого поколения. Компания строит пять новых предприятий рядом с автомобильными заводами в Германии (Ильбах-Штраскирхен), Венгрии (Дебрецен), Китае (Шэньян), США (Вудрафф) и Мексике (Сан-Луис-Потоси).

В BMW рассчитывают, что сочетание нескольких крупных поставщиков и локализованного производства сделает цепочку поставок более гибкой и устойчивой, а также позволит контролировать стоимость аккумуляторов для будущих электромобилей.