Anthropic заставила 1000 ИИ-агентов самостоятельно восстановить доказательство теоремы Ферма за 28,7 часа

Команда Claude Fable 5.2 обошлась без специализированной платформы и постоянного руководства человека: агенты сами создали систему координации, распределили математические задачи и проверили результат в Lean

Anthropic провела эксперимент с командой из 1000 ИИ-агентов на ранней версии Claude Fable 5.2. Они за 28,7 часа формализовали доказательство Великой теоремы Ферма, используя обычные инструменты программирования, общую базу данных и Git. В отличие от предыдущей попытки, на этот раз агенты работали без специализированной платформы Prove2Me и практически без вмешательства человека. Полученное доказательство оказалось в 7 раз короче предыдущего, а количество выходных токенов сократилось втрое.

Математики не могли доказать Великую теорему Ферма её более 350 лет, пока Эндрю Уайлс не представил в 1995 году доказательство объёмом 129 страниц. Anthropic уже формализовала это доказательство в сентябре с помощью десятков ИИ-агентов и математической платформы Prove2Me. Тогда работа заняла 11 дней и потребовала около 6 млрд выходных токенов.

Во втором эксперименте Anthropic предоставила агентам 60 утверждений, включая итоговую теорему и 59 промежуточных результатов, которые требовалось доказать. Также им дали краткое описание классического подхода, определения используемых понятий и 47 лемм [вспомогательных доказанных утверждений] из предыдущей работы. Все доказательства писались на Lean — языке программирования, предназначенном для формальной проверки математики. Каждый результат засчитывался только после успешной проверки встроенным средством Lean.

Anthropic заставила 1000 ИИ-агентов самостоятельно восстановить доказательство теоремы Ферма за 28,7 часа
Источник изображения: сгенерировано Muse

Участников разделили на 1 ведущего агента и 999 помощников. Ведущий должен был разбить задачу и распределить работу, но логику и систему взаимодействия Anthropic не задавала. В первые 10 минут агент самостоятельно создал в общей базе PostgreSQL 5 таблиц для распределения заданий, публикации планов, обмена заметками, учёта подзадач и регистрации завершённой работы. Помощники получили собственные виртуальные машины, отдельные ветки Git и возможность отправлять готовые изменения в общую основную ветку проекта. SQL-база позволяла тысячам агентов одновременно получать задания, публиковать результаты и не дублировать работу.

Первоначально ведущий распределил утверждения между группами по 16–17 агентов. Примерно через 27 минут команда уже доказала 3 утверждения, после чего ведущий перераспределил ресурсы: 47 задач, которые помощники сочли слишком сложными для отведённого времени, временно отложили, а почти всех агентов направили на оставшиеся 10. Все 10 утверждений удалось доказать примерно за 70 минут. Затем команда вернулась к более сложным частям, а помощники постепенно стали самостоятельно создавать подзадачи и брать их без ожидания новых распоряжений ведущего.

Самой трудной частью оказалось утверждение Ланглендса — Туннелла (Langlands–Tunnell), на которое опирается доказательство Уайлса. Ранее один из агентов оценил вероятность завершить эту часть менее чем в 1%. Когда почти все остальные задачи были решены, ведущий направил на неё около 750 помощников. Они построили дерево из 2418 подзадач глубиной до 10 уровней: слишком крупные фрагменты разбивали на более мелкие, которые можно было доказывать параллельно. Утверждение Ланглендса — Туннелла было доказано на 28,4-м часу, а ещё через 18 минут Lean подтвердил итоговое доказательство Великой теоремы Ферма.

Предыдущая публикация: Boston Dynamics поставила робота Atlas на колёса — он научился делать новые трюки как скейтбордистСледующая публикация: 1000 кВт и зарядка за минуты. Представлена роботизированная зарядка BYD
Главное
Все новости
Разработчики игр напряглись: Fable 5.2 создала шутер в духе Call of Duty за несколько часов. В него могут поиграть все желающие8 минут назадРазработчики игр напряглись: Fable 5.2 создала шутер в духе Call of Duty за несколько часов. В него могут поиграть все желающие Стоимость эксперимента составила около $550
12 минут назад10 000 мА·ч, 100 Вт и 50-мегапиксельный телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом. Новый китайский флагман на подходе — это может быть Redmi K100 Ultra
18 минут назад144 Гц, 200 Мп, 16/512 ГБ и 7100 мА·ч. Представлен смартфон Nubia NaviX Ultra Starry Sky Collector's Edition
24 минуты назадНовые смартфоны Huawei Starlight получат до 16 ГБ ОЗУ
28 минут назад1Boeing собирается уволить 2500 человек и отодвигает планы по наращиванию производства Boeing 737
38 минут назад1До 10 кВт на стойку, 12 ТБ ОЗУ и 990 ТБ SSD. «Аквариус» получит миллиард рублей за перенос ИТ-инфраструктуры «Московского паркинга»
42 минуты назад1После атак дронов российские компании начали активнее искать дата-центры в Казахстане
50 минут назадTesla Giga Texas станет крупнейшим заводом аккумуляторных ячеек в Северной Америке
Project Crystal Sun — Tesla строит новый гигантский завод в Техасе57 минут назад2Project Crystal Sun — Tesla строит новый гигантский завод в Техасе Предприятие полного цикла разместят неподалеку от Хьюстона
11 000 мА·ч и камеры на 200 Мп: флагманы Honor Magic 9 стали хитом в Китае — продано более 500 тыс. устройств08:5911 000 мА·ч и камеры на 200 Мп: флагманы Honor Magic 9 стали хитом в Китае — продано более 500 тыс. устройств Самый популярный Android-флагман нового поколения в Китае по данным инсайдера Digital Chat Station
Шпионский скандал в Nvidia разгорается: ФБР взялось за дело Хуанга08:544Шпионский скандал в Nvidia разгорается: ФБР взялось за дело Хуанга Трамп заявил, что был «поражен» обвинениями в адрес Хуанга
08:491000 кВт и зарядка за минуты. Представлена роботизированная зарядка BYD
Boston Dynamics поставила робота Atlas на колёса — он научился делать новые трюки как скейтбордист08:45Boston Dynamics поставила робота Atlas на колёса — он научился делать новые трюки как скейтбордист Atlas научился прыгать с вращением на 360 градусов
08:45Экран 7 дюймов, батарея на 6500 мА•ч и камера 50 Мп за $410. Huawei Mate 70 Air подешевел почти вдвое с момента выхода в Китае
08:401Anthropic выпустила Claude Fable 5.2 и Mythos 5.2: модели стали на 30% быстрее и заметно сильнее в программировании
08:40Аккумуляторы для смартфонов на 12 000 мА•ч запущены в серийное производство
08:34Samsung тестирует One UI 9.5 для Galaxy S26: появилась новая бета-сборка
08:29SpaceX уже доверила Grok контроль качества деталей: ИИ обнаруживает дефекты с точностью 99,9%
08:28Мозг различает смысл предложений лучше языковых моделей, даже когда слова почти не меняются
08:24Huawei Pura X Max обошел складные смартфоны Apple, Xiaomi и Samsung по продажам в Китае
iPhone Air 2 получит двойную камеру, сохранив ультратонкий корпус. Появилось первое живое фото макета08:212iPhone Air 2 получит двойную камеру, сохранив ультратонкий корпус. Появилось первое живое фото макета Макет демонстрирует горизонтальный блок с двумя объективами
08:181Super Heavy на старте: ожидается первая попытка ловли Starship
08:173OnePlus 17 может оказаться непривычно широким флагманом
08:142В России разработали систему, которая автоматически проектирует спутниковые и наземные сети связи
BMW запитает свои электромобили от батарей Samsung и LG08:001BMW запитает свои электромобили от батарей Samsung и LG Они дополнят собственные батареи, а также батареи CATL и EVE Energy
07:492Samsung делает ставку на Galaxy S27 Ultra и Galaxy S27 Pro — они займут более 70% производства новой линейки
07:403SpaceX потратит $24 млрд, чтобы превратить город космодрома в гигантский компьютер
07:325Ради работы «белых списков» часть клиентов российских ЦОДов могут оставить без серверов
Samsung снова экономит? Раскрыты характеристики камер Samsung Galaxy S27 Ultra, S27 Pro, S27 Plus и S27 — Galaxy S27 и S27 Ultra могут получить камеры почти без изменений07:24Samsung снова экономит? Раскрыты характеристики камер Samsung Galaxy S27 Ultra, S27 Pro, S27 Plus и S27 — Galaxy S27 и S27 Ultra могут получить камеры почти без изменений Вряд ли новые флагманы Samsung удивят своими камерами
07:12Прощай, LCD? Samsung может перейти на экраны OLED в своих самых дешевых смартфонах
Snapdragon 8 Elite Gen 6 и камера Leica на 200 Мп перестанут быть китайским эксклюзивом: глобальные Xiaomi 18 Pro Max и Xiaomi 18 Pro представят 17 ноября07:05Snapdragon 8 Elite Gen 6 и камера Leica на 200 Мп перестанут быть китайским эксклюзивом: глобальные Xiaomi 18 Pro Max и Xiaomi 18 Pro представят 17 ноября На специальном мероприятии в Париже
Мировые выбросы от ископаемого топлива впервые могут пойти на спад: прогноз на 2026 год07:051Мировые выбросы от ископаемого топлива впервые могут пойти на спад: прогноз на 2026 год Углеродного бюджета для ограничения потепления до 1,5 °C осталось менее чем на 4 года