Anthropic выпустила Claude Fable 5.2 и Mythos 5.2: модели стали на 30% быстрее и заметно сильнее в программировании

Новые версии рассчитаны на сложные технические задачи: от разработки программного обеспечения и инженерного проектирования до научных расчётов. При этом Mythos 5.2 предназначена только для проверенных организаций, работающих в кибербезопасности и биомедицине

Anthropic представила Claude Fable 5.2 и Claude Mythos 5.2 — обновлённые модели для решения сложных технических задач. По данным компании, они генерируют ответы до 30% быстрее предыдущих версий Fable 5.1 и Mythos 5.1, лучше справляются с программированием, логическими рассуждениями и анализом изображений, а также стоят дешевле.

Обе модели построены на одной базовой архитектуре и отличаются ограничениями безопасности. Claude Fable 5.2 доступна широкому кругу пользователей, а её защитные механизмы блокируют большинство потенциально опасных запросов в области кибербезопасности и биологии. Claude Mythos 5.2 предназначена для организаций, прошедших проверку Anthropic и работающих над задачами в этих областях. Подать заявку на доступ можно через программы Cyber Verification и Life Sciences Verification.

Источник изображения: Anthropic

Стоимость использования обеих моделей составляет $8 за 1 млн входных токенов и $40 за 1 млн выходных токенов. Для сравнения: предыдущая версия Fable 5.1 стоила дороже. Дополнительно Anthropic предлагает Fast Mode — режим ускоренной генерации, повышающий скорость обработки токенов до 2,5 раза. Он стоит $16 за 1 млн входных токенов и $80 за 1 млн выходных.

Источник изображения: Anthropic

В ходе предварительного тестирования Anthropic также проверила устойчивость моделей к потенциально опасному поведению. Компания сообщает, что Mythos 5.2 показала результаты не хуже или лучше предыдущих моделей по большинству проверок безопасности. В частности, в специальном тесте на попытки выхода за пределы изолированной программной среды модель использовала доступ к файлам или учётным данным за её пределами в 3,1% сценариев. Для сравнения, у Opus 5.5 этот показатель составил 3,3%, у Sonnet 5.5 — 5,1%, а у предыдущих Mythos 5 и 5.1 — 39% и 21% соответственно.

Отдельно Anthropic усилила защиту от дистилляции — извлечения возможностей продвинутой модели через массовый сбор её ответов для обучения конкурирующих систем. По оценке компании, новые механизмы сокращают объём данных, доступных для такого сбора, на 90–99%. Также компания расширила применение функции Preserved Thinking, которая не позволяет изменять предыдущий контекст Claude для извлечения его рассуждений.

Claude Fable 5.2 уже доступна через интерфейс Claude, API Anthropic, Amazon Web Services, Google Cloud и Microsoft Azure. Mythos 5.2 можно получить только после проверки организации и одобрения заявки.