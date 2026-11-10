Аккумуляторы для смартфонов на 12 000 мА•ч запущены в серийное производство

Их могут получить смартфоны Vivo

По информации известного китайского инсайдера Digital Chat Station, неизвестный производитель уже наладил массовое производство батареи номинальной емкостью 11 970 мА•ч. Это соответствует классу аккумуляторов на 12 000 мА•ч. 

По его словам, производитель «синих» телефонов следует растущей тенденции к увеличению емкости батарей. Он не назвал бренд напрямую, но цветовая гамма указывает на Vivo.

Аккумуляторы для смартфонов на 12 000 мА•ч запущены в серийное производство
Источник изображения: Изображение сгенерировано в Midjourney

Кроме того, Vivo якобы разрабатывает еще более емкий аккумулятор для будущего устройства с увеличенным дисплеем. Речь может идти о дальнейшем развитии кремний-углеродных технологий, позволяющих повышать плотность хранения энергии без пропорционального увеличения размеров элемента питания.

Еще в феврале Digital Chat Station сообщал, что Vivo испытывает смартфон с односекционным кремниевым аккумулятором типичной емкостью от 11 000 до 12 000 мА•ч. Тогда разработка находилась на стадии тестирования. 

Мобильные телефоныИсточники:gizmochina

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