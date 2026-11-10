1000 кВт и зарядка за минуты. Представлена роботизированная зарядка BYD

Система самостоятельно находит зарядный разъем, открывает его крышку и подключает кабель

BYD представила в Объединенных Арабских Эмиратах роботизированную систему быстрой зарядки электромобилей Flash Charger.

Установка оснащена механической рукой, которая с помощью камер и датчиков усилия самостоятельно определяет расположение зарядного порта, открывает его защитную крышку и подключает кабель. После завершения процесса робот отключает разъем без участия водителя. Во время демонстрации система обеспечила мощность зарядки до 1000 кВт. Манипулятор также поддерживает несколько стандартов зарядных разъемов, используемых на зарубежных рынках.

Зарядная станция объединяет солнечные панели, систему накопления энергии и оборудование высокой мощности. Фотоэлектрические модули вырабатывают электричество, а аккумуляторный блок помогает управлять распределением нагрузки. BYD также продемонстрировала функцию автоматической парковки и зарядки: совместимый автомобиль самостоятельно занимает место на станции, после чего робот подключает его к источнику питания. Таким образом, водителю не требуется выходить из машины и самостоятельно обращаться с зарядным кабелем.

Разработка стала частью расширения линейки технологий быстрой зарядки BYD. В марте 2026 года компания представила второе поколение аккумуляторов Blade Battery и зарядную систему мощностью до 1500 кВт на один разъем. По заявлениям производителя, при подходящих условиях такая батарея способна восполнить заряд с 10% до 70% за пять минут, а до 97% — за девять минут. Роботизированные зарядные станции должны дополнить эту инфраструктуру и упростить обслуживание электромобилей.

Корпуса, системы питания и охлажденияBYDИсточники:carnewschina

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