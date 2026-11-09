ИИ Anthropic помог обнаружить белки-кандидаты в 29 группах бактерий, 4 группах архей и бактериофагах, а затем спроектировать эксперименты, подтвердившие способность некоторых из них собираться в структуры-вольты

Claude нашёл загадочные клеточные структуры у бактерий и вирусов — их происхождение может быть древнее, чем считалось

ИИ-модель Claude компании Anthropic помогла получить первые прямые экспериментальные свидетельства того, что загадочные клеточные структуры — вольты (vaults) — могут формироваться не только у растений и животных, но и у бактерий, архей и вирусов, заражающих бактерии. Это открытие усиливает предположение, что вольты возникли на ранних этапах эволюции жизни. Однако их назначение по-прежнему остаётся неизвестным.

Вольты — полые структуры, которые обнаруживают тысячами в клетках животных и растений. Их оболочка состоит из 78 копий основного белка MVP (major vault protein), внутри находятся другие белки и молекулы РНК. С момента открытия в 1986 году биологи выдвинули множество гипотез об их функциях: например, вольты могут переносить вещества между областями клетки. Но ни одна из версий пока что не получила подтверждения. Более того, у мышей отключение гена MVP не вызывает очевидных проблем со здоровьем.

Команда Anthropic использовала Claude для анализа базы данных из 15 млрд белков, предсказанных по общедоступным генетическим последовательностям. Модель обнаружила потенциальные аналоги MVP в 29 крупных группах бактерий, 4 группах архей и у бактериофагов — вирусов, заражающих бактерии. Ранее учёные уже находили похожие генетические последовательности у простых организмов, но не могли подтвердить, что соответствующие белки действительно собираются в структуры, похожие на вольты.

Источник изображения: Anthropic

Затем Claude помог выбрать 44 гена, кодирующих предполагаемые белки вольтов. Исследователи синтезировали их и ввели в бактерии Escherichia coli, чтобы проверить, способны ли белки формировать нужные структуры. 15 генов обеспечили получение растворимых белков, которые удалось очистить, а 7 из них образовали структуры, похожие на вольты. Их форму подтвердили с помощью электронной микроскопии.

Отдельно учёные изучили белок L05 из бактериофагов. Вольты, собранные из его копий в клетках E. coli, содержали 96 белковых молекул вместо 78 у человеческих вольтов. Получившаяся оболочка оказалась короче и вместительнее, а по форме напоминала яйцо, а не характерный для человеческих клеток лимон. Исследователям также удалось сконструировать варианты L05, формирующие ещё более крупные структуры. В перспективе такие оболочки могут представлять интерес для доставки лекарств и других веществ в организм.

Источник изображения: Anthropic

Работа показала и то, как ИИ может ускорять отдельные этапы биологических исследований. По данным Anthropic, с помощью Claude учёные сократили очистку вольтов с 3 дней до 90 минут, а построение структурной модели по снимкам электронной микроскопии заняло у модели 34 часа вместо нескольких недель. При этом Claude не всегда предлагал удачные решения: некоторые идеи приводили к бесполезным лабораторным экспериментам. Сама компания подчёркивает, что целью проекта было не только изучение вольтов, но и проверка возможностей ИИ в научной работе.

Независимые биологи оценили результаты неоднозначно. Эволюционный биохимик Эдвард Маркотт отметил, что обнаружение белков-кандидатов согласуется с предыдущими исследованиями, но экспериментальное подтверждение их способности собираться в вольты стало более существенным результатом. При этом биоинформатик из Университета Индианы Ючжэнь Е подчеркнула, что успех зависел не меньше от традиционных лабораторных экспериментов, чем от ИИ.

Остался и вопрос о независимости работы. Вычислительный биолог из Копенгагенского университета Марио Родригес Местре заявил, что параллельно с собственной диссертационной работой разрабатывал программу для моделирования сборки похожих белков в бактериальные и вирусные вольты, также используя Claude. Он счёл совпадение подозрительным. Anthropic отрицает, что работа Местре повлияла на анализы компании, и заявляет, что её биологи не имеют доступа к пользовательским перепискам с Claude.

Так, хоть исследование не раскрыло функцию вольтов, но оно расширило круг организмов, у которых могут встречаться эти структуры, и дало учёным возможность изучать их на более простой бактериальной модели. Если предположение об их древнем происхождении подтвердится, то это поможет восстановить ранние этапы эволюции клеточных механизмов. Пока же главная загадка, над которой биологи работают почти 40 лет, остаётся нерешённой.