Valve изменила правила проверки игр в Steam на фоне наплыва ИИ-проектов

Компания ужесточила требования к тестированию сборок перед выпуском: разработчики теперь должны проверять работу игр через Steam и заранее подтверждать настройки ряда функций. Срок проверки новых проектов уже вырос с обычных 3–5 до 12 рабочих дней

Valve обновила правила проверки игр перед публикацией в Steam, чтобы сократить очередь заявок и избежать повторных проверок сборок. Компания признала, что разработчикам приходится ждать дольше обычного: вместо целевых 3–5 дней рассмотрение теперь может занимать до 12 рабочих дней. Изменения появились на фоне резкого увеличения числа новых игр, среди которых много проектов, созданных с использованием искусственного интеллекта.

Теперь перед отправкой сборки на проверку разработчики должны запустить игру через Steam и убедиться, что она работает на платформе не менее 5 минут. Раньше некоторые ограничивались запуском исполняемого файла напрямую, из-за чего могли пропустить проблемы, возникающие при установке и запуске игры через клиент Steam.

Источник изображения: Valve

Кроме того, Valve требует заранее проверить установку распространённых компонентов, включая DirectX и Visual C++, убедиться в готовности достижений и правильной настройке сохранений Steam Cloud. Скриншоты также необходимо распределить по категориям: игровой процесс, меню, концепт-арт или видеоролики. Компания рассчитывает, что дополнительные проверки со стороны разработчиков сократят количество возвратов сборок на доработку.

Сама Valve прямо не связывает увеличение очереди с играми, созданными при помощи ИИ. Однако разработчик 2 Left Thumbs предположил, что одной из причин стал поток низкокачественных проектов, появившихся на платформе в сентябре и октябре. По данным пользователя Reddit, в октябре 49,9% игр, выпущенных в Steam, раскрывали использование контента, созданного ИИ. В июне об этом сообщали почти 20% демоверсий игр, участвовавших в фестивале Steam Next Fest.

Задержки уже сказываются на независимых разработчиках. Создатель игры Cubic Earth рассказал PC Gamer, что её трейлер набрал более 60 000 просмотров на YouTube, а число добавлений в списки желаемого превысило 6000. Однако из-за задержки публикации страницы сообщества стали заполняться жалобами игроков, а интерес к запуску начал угасать.