Тяжелая ракета Blue Origin New Glenn не вернётся к полётам в 2026 году ⁠ 1

Американская компания Blue Origin перенесла очередной запуск тяжёлой ракеты New Glenn с декабря 2026 года на январь 2027-го.

В октябре основатель Blue Origin Джефф Безос заявлял, что пуск состоится до конца текущего года. В компании назвали перенос небольшой корректировкой графика и подчеркнули, что возвращение New Glenn к полётам остаётся главным приоритетом.

Первый запуск ракеты состоялся в январе 2025 года. New Glenn представляет собой двухступенчатую тяжёлую ракету высотой около 98 м с многоразовой первой ступенью. Она оснащена семью двигателями BE-4, работающими на метане и жидком кислороде. Вторая ступень использует два двигателя BE-3U на жидком водороде и кислороде. Ракета рассчитана на вывод до 45 тонн груза на низкую околоземную орбиту.

В мае 2026 года Blue Origin столкнулась с серьёзными проблемами во время испытаний силовой установки: произошёл взрыв, в результате которого, по сообщениям американских СМИ, был значительно повреждён стартовый комплекс №36 на мысе Канаверал во Флориде. Инцидент может повлиять и на планы компании по участию в лунной программе NASA.