T2 вывел MiXX из своей тени: отдельный бренд и собственное приложение

Оператор T2 выделил мультиподписку MiXX в самостоятельный бренд и выпустил отдельное мобильное приложение для управления. Сервис по-прежнему доступен абонентам всех операторов связи, а не только клиентам T2.

Новое приложение позволяет управлять подпиской и выбирать контент из разных категорий. При выборе фильма или сериала сервис автоматически перенаправляет пользователя на платформу, где доступен нужный контент. Это избавляет от необходимости самостоятельно искать его в разных онлайн-кинотеатрах.

По словам заместителя генерального директора T2 по коммерческой деятельности Ирины Лебедевой, MiXX постепенно превратилась из дополнительного предложения для абонентов в самостоятельный цифровой продукт. Выпуск отдельного приложения и развитие собственной айдентики должны укрепить его позиции на рынке и подчеркнуть независимость от мобильного оператора.