SpaceX готовится впервые поймать Starship башней Mechazilla — запуск назначен на 13 ноября

Пятнадцатый испытательный полёт должен стать первым в истории программы, в рамках которого корабль попытаются поймать после возвращения с орбиты

13 ноября должен состояться 15-й полет Starship, о чем сообщил вице-президент SpaceX по запускам Кико Дончев во время мероприятия UP.Summit.

Для полёта подготовлены ускоритель Super Heavy B22 и корабль Ship 42. Первый прошёл статические огневые испытания всех 33 двигателей Raptor 3, второй — испытания шести двигателей и отдельную проверку одного двигателя в режиме имитации тормозного импульса перед возвращением.

Главная особенность миссии — попытка одновременно вернуть обе ступени Starship непосредственно на стартовую площадку Starbase в Техасе. Super Heavy уже трижды успешно ловили механическими манипуляторами стартовой башни Mechazilla, однако корабль Starship ещё ни разу не проходил такую процедуру. Для его возвращения предусмотрены вход в атмосферу, торможение двигателями, переход в вертикальное положение и захват специальными манипуляторами башни.

Успех эксперимента станет важнейшим шагом к созданию полностью многоразовой орбитальной ракеты. Сейчас SpaceX стремится доказать возможность возвращения не только ускорителя, но и второй ступени, способной после посадки вновь отправиться в космос.