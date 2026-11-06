SpaceX готовится впервые поймать Starship башней Mechazilla — запуск назначен на 13 ноября

Пятнадцатый испытательный полёт должен стать первым в истории программы, в рамках которого корабль попытаются поймать после возвращения с орбиты

13 ноября должен состояться 15-й полет Starship, о чем сообщил вице-президент SpaceX по запускам Кико Дончев во время мероприятия UP.Summit.

Для полёта подготовлены ускоритель Super Heavy B22 и корабль Ship 42. Первый прошёл статические огневые испытания всех 33 двигателей Raptor 3, второй — испытания шести двигателей и отдельную проверку одного двигателя в режиме имитации тормозного импульса перед возвращением.

SpaceX готовится впервые поймать Starship башней Mechazilla — запуск назначен на 13 ноября
Источник изображения: SawyerMerritt // SpaceX

Главная особенность миссии — попытка одновременно вернуть обе ступени Starship непосредственно на стартовую площадку Starbase в Техасе. Super Heavy уже трижды успешно ловили механическими манипуляторами стартовой башни Mechazilla, однако корабль Starship ещё ни разу не проходил такую процедуру. Для его возвращения предусмотрены вход в атмосферу, торможение двигателями, переход в вертикальное положение и захват специальными манипуляторами башни.

Успех эксперимента станет важнейшим шагом к созданию полностью многоразовой орбитальной ракеты. Сейчас SpaceX стремится доказать возможность возвращения не только ускорителя, но и второй ступени, способной после посадки вновь отправиться в космос. 

Наука и космосSpaceXИсточники:SawyerMerritt

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