Солнце вышло из спячки: Землю ждёт неделя магнитных бурь

С вечера 5 ноября на Солнце наблюдается усиление вспышечной активности. Пока действительно крупных событий не зафиксировано, однако формируется серия вспышек, суммарная интенсивность которых уже заметно увеличилась.

Индекс активности поднялся с 2 до 5 баллов по десятибалльной шкале, перейдя в оранжевую зону. Началом серии стала вспышка класса M3.6, произошедшая 5 ноября в области солнечных пятен 4566. Она стала сильнейшей с 10 октября.

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Примечательно, что последующие вспышки возникают не в этой области, а в районе восточного края солнечного диска. Там, предположительно, появляется ещё одна группа пятен, размеры и структура которой пока остаются неизвестными. Если она окажется крупной, то вместе с уже существующей активной областью сможет заметно усилить солнечную активность. В таком случае первая половина следующей недели может оказаться значительно более насыщенной вспышками, чем ожидалось.

Одновременно Земле угрожают геомагнитные возмущения из-за воздействия крупной корональной дыры — одной из крупнейших в 2026 году. Первые магнитные бури ожидаются в ночь с 6 на 7 ноября, предварительно их интенсивность оценивается категорией G1. Период возмущений может растянуться на 5–7 суток, причём очередные бури прогнозируются уже на 8 ноября. Если к воздействию корональной дыры добавится усиление вспышечной активности, геомагнитные штормы могут достичь сильного и даже очень сильного уровня.