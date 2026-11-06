Samsung загрузила ноябрьское обновление One UI 9 для Galaxy A37 на сервер

Samsung начала тестировать очередную сборку One UI 9 для Galaxy A37. Новая прошивка появилась на серверах компании.

Информацией поделился инсайдер Tarun Vats. Обнаруженная сборка имеет обозначение A376BXXS7BZK1 / A376BOLM7BZK1 / A376BXXS7BZK1. Это очередная тестовая версия One UI 9 на базе Android 17. Пока неизвестно, какие именно изменения она содержит.

Galaxy A37 оснащён 6,7-дюймовым дисплеем Super AMOLED с разрешением Full HD+ (2340 × 1080 пикселей) и частотой обновления 120 Гц. В основе устройства лежит восьмиядерная платформа Exynos 1480, предусмотрено 8 ГБ оперативной памяти и накопитель на 128 или 256 ГБ. Основная камера включает датчики на 50, 8 и 5 Мп, фронтальная — на 12 Мп.

Смартфон получил аккумулятор ёмкостью 5000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт, защиту от воды и пыли по IP68 и поддержку сетей 5G. Samsung обещает для модели до шести поколений обновлений Android и One UI, а также до шести лет обновлений безопасности.