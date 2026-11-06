Samsung выпустила свежее обновление One UI 9 для Galaxy S25

Обновление распространяется в Европе и направлено на повышение стабильности и надёжности работы смартфонов.

Samsung выпустила прошивку с номером S938BXXUDDZJB / S938BOXMDDZJB / S938BXXUDDZJB размером 714 МБ. В описании обновления указаны повышение стабильности и надёжности, а также улучшение общего поведения устройства.

Все три модели серии работают на однокристальной системе Snapdragon 8 Elite for Galaxy и оснащены 12 ГБ оперативной памяти. Galaxy S25 получил 6,2-дюймовый AMOLED-экран с разрешением Full HD+ и аккумулятор на 4000 мА·ч, S25+ — 6,7-дюймовый дисплей QHD+ и батарею на 4900 мА·ч, а S25 Ultra — 6,9-дюймовый экран QHD+ и аккумулятор на 5000 мА·ч. Все дисплеи поддерживают частоту обновления до 120 Гц.

Основные камеры Galaxy S25 и S25+ включают датчики на 50, 12 и 10 Мп с трёхкратным оптическим зумом. У Galaxy S25 Ultra установлена система с главным сенсором на 200 Мп, сверхширокоугольным модулем на 50 Мп и двумя телеобъективами на 50 и 10 Мп с пятикратным и трёхкратным оптическим увеличением соответственно. Все смартфоны поддерживают 5G и защищены от воды и пыли по IP68.