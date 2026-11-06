Представлена сверхтяжёлая версия ракеты New Glenn высотой 122 м и третья ступень

Blue Origin объявила о разработке третьей ступени GS3 для тяжёлой ракеты New Glenn. По заявлению компании, новая конструкция расширит возможности носителя, позволит выводить группировки спутников непосредственно на геостационарную орбиту, а также выполнять тяжёлые научные и исследовательские миссии к Луне и в дальний космос.

Одновременно с новой ступенью компания представила дополнительный вариант конфигурации ракеты. New Glenn в стандартном исполнении 7x2 имеет высоту 98 м, оснащается семью двигателями BE-4 на первой ступени и двумя BE-3U на второй. Он способен доставлять до 45 тонн груза на низкую околоземную орбиту и 13 тонн на геопереходную.

Кроме того, Blue Origin разрабатывает сверхтяжёлую версию New Glenn под обозначением 9x4. Она получит девять двигателей BE-4 на первой ступени и четыре BE-3U на второй, а высота ракеты увеличится примерно до 122 м. Грузоподъёмность этой модификации составит до 70 тонн на низкой околоземной орбите и 14 тонн на геопереходной. New Glenn совершила три полёта в конфигурации 7x2: в январе и ноябре 2025 года, а также 19 апреля 2026-го. Во время последнего запуска спутник связи BlueBird 7 компании AST SpaceMobile оказался на неправильной орбите и был потерян.

Источник изображения: space.com // Blue Origin

Дополнительные сложности возникли 28 мая 2026 года, когда ракета взорвалась на стартовой площадке во время планового испытания двигателей на мысе Канаверал во Флориде. Blue Origin занимается восстановлением инфраструктуры и подготовкой носителя к четвёртому полёту, который ожидается в январе 2027 года.