Пятилетний контракт должен был предоставить китайской компании доступ к 100 000 передовых чипов в дата-центрах Oracle в Юго-Восточной Азии

Oracle отказалась от сделки с Tencent на $7 млрд по аренде ИИ-ускорителей после давления властей США ⁠ 3

Oracle отменила многомиллиардный контракт с Tencent на аренду вычислительных мощностей для искусственного интеллекта после давления администрации Дональда Трампа. Об этом сообщила Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным издания, американские чиновники напрямую обращались к Oracle и выражали обеспокоенность сделкой.

Одновременно Tencent столкнулась с давлением со стороны китайских властей. По информации Financial Times, представители руководства провинции Гуандун, где базируется компания, посетили её офисы и попросили поддержать отечественных производителей чипов.

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О сделке на сумму около $7 млрд Financial Times сообщала месяцем ранее. Это должен был стать крупнейший зарубежный договор Tencent по аренде вычислительных мощностей. Пятилетнее соглашение предусматривало размещение примерно 100 000 передовых ИИ-ускорителей в нескольких дата-центрах Oracle в Юго-Восточной Азии. Такие чипы недоступны в Китае из-за экспортных ограничений США и собственных ограничений Пекина.

Reuters не смогло независимо подтвердить информацию об отмене контракта. Oracle, Tencent и Белый дом не ответили на запросы агентства о комментариях.