Nvidia поставит китайским компаниям лишь 1% заказанных видеокарт RTX Pro 5500 на $70 млрд

По данным Bloomberg, ByteDance, Alibaba и Tencent получат в ближайшие месяцы лишь несколько десятков тысяч ускорителей из-за нехватки производственных мощностей. Китайские заказчики готовы платить по $11 000 за каждый чип

Китайские технологические компании разместили заказы почти на $70 млрд на видеокарты Nvidia RTX Pro 5500, однако производитель сможет выполнить в ближайшие месяцы лишь около 1% заявок. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, речь идёт о нескольких десятках тысяч устройств. Среди заказчиков — ByteDance, Alibaba и Tencent.

Спрос на RTX Pro 5500 значительно превысил запланированные в Nvidia объёмы производства. По данным Bloomberg, китайские компании заказывают ускорители по $11 000 за штуку. Ранее сообщалось о заказах на сумму около $35 млрд и более чем 3 млн видеокарт, теперь же оценка объёма спроса выросла вдвое.

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RTX Pro 5500 привлекает китайских разработчиков сочетанием вычислительных возможностей и большого объёма памяти. Видеокарта оснащена таким же количеством ядер CUDA, как игровая GeForce RTX 5090, но получила 84 ГБ памяти GDDR7, что делает её подходящей для задач искусственного интеллекта. В отличие от RTX 5090 и специализированных ускорителей Nvidia H200 и B300, на эту модель не распространяются американские экспортные ограничения, поэтому её можно поставлять в Китай.

По данным источников Bloomberg, первые партии в несколько тысяч видеокарт китайские разработчики рассчитывают получить до конца 2026 года. Всего до конца 2027 года Nvidia может поставить около 700 тысяч RTX Pro 5500, если сможет нарастить производство. Эти сроки и объёмы ещё могут измениться.

Представитель Nvidia отказался комментировать конкретные объёмы поставок, но раскритиковал американские экспортные ограничения, назвав их устаревшими и указав, что они затрагивают даже игровые продукты, выпущенные почти 5 лет назад. Он также отметил ограничения со стороны самого Китая на импорт американской продукции.