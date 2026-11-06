Неубиваемый Honor X8e начали продавать в России: 7700 мА·ч, IP69K, 108 Мп, усиленный корпус и 256 ГБ флеш-памяти за 28 тыс. рублей

В России стартовали продажи смартфона Honor X8e. Новинка получила защиту от воды и пыли в соответствии со степенями IP68, IP69 и IP69K, усиленный корпус и аккумулятор ёмкостью 7700 мА·ч. Производитель заявляет, что батарея рассчитана на сохранение ёмкости в течение шести лет эксплуатации.

Смартфон прошёл испытания на воздействие горячей воды и пара при температуре 85 °C, а также 24-часовую проверку в условиях повышенной влажности и солёности. Кроме того, устройство выдержало 10 000 циклов погружения в воду. Защита корпуса от механических повреждений подтверждена сертификатом SGS 5 звёзд. По данным Honor, смартфон выдерживает падения с высоты до 2,5 м. В ходе испытаний также проверялись долговечность отдельных элементов: экран выдержал 800 000 нажатий, кнопка питания — 210 000 нажатий, а USB-разъём — 15 000 подключений.

Honor X8e может работать при температуре от -30 до +55 °C. Поддерживается быстрая зарядка Honor SuperCharge мощностью 45 Вт. Разрешение основной камеры составляет 108 Мп, фронтальной 5 Мп.

Honor X8e оснащён 6,87-дюймовым экраном с разрешением 1592 × 720 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Пиковая яркость — 1020 нит. В основе устройства лежит SoC Qualcomm Snapdragon 685. Программная платформа — MagicOS 10 на базе Android 16. Объем памяти — 6/256 ГБ. Есть стереодинамики, чип NFC, функции ИИ.

Honor X8e предложен в чёрном, золотистом и оранжевом цветах. Толщина корпуса составляет 8,3 мм, вес — 218,5 г. Рекомендованная стоимость составляет 33 тыс. рублей, но с 6 по 30 ноября действует специальная цена — 28 тыс. рублей. Устройство уже доступно в DNS, «Билайне», «МегаФоне», МТС и «М.Видео», а также на маркетплейсах Ozon, Wildberries и «Яндекс Маркете».