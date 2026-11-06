На МКС установили новые солнечные панели: мощность энергосистемы резко выросла

Американский астронавт Анил Менон и канадец Джошуа Кутрик провели в открытом космосе почти семь часов, завершив модернизацию энергосистемы станции.

Астронавты Анил Менон и Джошуа Кутрик завершили выход в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС).

Работы продолжались 6 часов 59 минут. Главным результатом стала установка последней из восьми дополнительных солнечных панелей IROSA. После завершения модернизации мощность энергосистемы станции должна увеличиться со 160 до 215 кВт, то есть примерно на 34%.

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Панели IROSA представляют собой компактные раскладывающиеся солнечные панели, которые устанавливаются поверх существующих конструкций МКС. Они позволяют увеличить выработку электроэнергии без необходимости замены всей системы солнечных массивов. Дополнительная мощность необходима для обеспечения энергией научного оборудования, систем жизнеобеспечения и других бортовых потребителей станции.

Для Анила Менона этот выход стал пятым в карьере, а для Джошуа Кутрика — вторым. Установка восьмой панели завершила предусмотренную программу модернизации солнечной энергетической системы МКС.