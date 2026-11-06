На дне Байкала появится гигантский телескоп: ученые тестируют оборудование для охоты за нейтрино

Испытания продлятся 6–7 месяцев

В НИЯУ МИФИ началась калибровка двух глубоководных оптических модулей российско-китайского проекта Baikal-HUNT (High-energy Under-water Neutrino Telescope). Оборудование предназначено для будущего нейтринного телескопа, который планируется разместить на дне озера Байкал. Испытания проходят в бассейне астрофизического комплекса НЕВОД (Нейтринный Водный Детектор).

На дне Байкала появится гигантский телескоп: ученые тестируют оборудование для охоты за нейтрино
Источник изображения: МИФИ

Baikal-HUNT — совместный проект российских и китайских ученых по созданию нейтринного телескопа объемом до 30 куб. км. Установка будет регистрировать нейтрино сверхвысоких энергий — от 100 ТэВ. Она станет продолжением действующего эксперимента Baikal-GVD.

Всего для нового телескопа планируется изготовить около 2300 глубоководных гирлянд и 50 тыс. оптических модулей. Первые прототипы установили в Байкале в 2025 году. Сейчас под водой работают три гирлянды с 24 модулями HUNT.

Перед размещением оборудования ученым необходимо сопоставить характеристики модулей HUNT и Baikal-GVD. Для этого их проверяют в одинаковых условиях с помощью черенковского излучения. Такая возможность есть в комплексе НЕВОД: расположенный вокруг бассейна детектор ДЕКОР позволяет отбирать горизонтальные мюоны и точно определять траектории их движения.

Во время испытаний оптический модуль будут еженедельно поворачивать на 15 градусов, чтобы проверить реакцию на излучение с разных направлений. Калибровка двух устройств займет около 6–7 месяцев. Полученные зависимости затем используют при обработке данных всех 50 тыс. модулей телескопа.

Необходимость единого подхода связана с расхождениями в результатах разных нейтринных экспериментов. В частности, измерения потоков нейтрино телескопами Baikal-GVD и IceCube различаются на десятки процентов. В 2020 году ученые МИФИ запатентовали метод калибровки оптических модулей с помощью черенковского света от окологоризонтальных мюонов. Теперь его применяют для оборудования Baikal-HUNT.

В дальнейшем данные нового телескопа планируют обрабатывать в дата-центре, который собираются построить в Байкальске. Доступ к нему получат ученые из России и Китая.

Наука и космосМИФИРоссияИсточники:МИФИ

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