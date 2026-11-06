Материю охладили до рекордных 9,7 пикокельвина на орбите. Это самый холодный конденсат Бозе — Эйнштейна в истории

Группа ученых под руководством профессора Пекинского университета Чэня Сюйцуна добилась температурного рекорда в экспериментах на китайской орбитальной станции «Тяньгун». Материю удалось охладить до 9,7 пикокельвина, создав самый холодный из известных науке конденсатов Бозе — Эйнштейна.

Для экспериментов физики использовали установку CAPR, размещенную на станции в октябре 2022 года. Она объединяет лазеры, магниты и вакуумные камеры, с помощью которых ученые захватывают облака атомов рубидия-87 и охлаждают их до сверхнизких температур. Конденсат Бозе — Эйнштейна представляет собой необычное состояние материи, в котором множество отдельных частиц ведут себя как единая квантовая система. Чем ниже температура, тем дольше сохраняется такое состояние и тем лучше проявляются его свойства.

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Полученный результат может стать основой для создания более совершенных квантовых компьютеров, сверхточных сенсоров и измерительных приборов. В частности, подобные технологии рассматриваются как инструмент для поиска гравитационных волн в космосе. Успех китайских физиков также подтверждает перспективность орбитальных лабораторий для исследований квантовой материи в условиях микрогравитации.