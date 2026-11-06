Компактный смартфон с экраном 6,32 дюйма, аккумулятором 8000 мА•ч и камерами 200, 50 и 50 Мп. Опубликовано первое фото Oppo Reno 17 Pro

Самой необычной особенностью стала задняя панель с эффектом светящегося кошачьего силуэта

Oppo опубликовала тизер новой серии Reno 17, впервые показав внешний вид будущих смартфонов. Компания сохранит привычное расположение блока камер, ограничившись небольшими изменениями по сравнению с предыдущим поколением.

Самой необычной особенностью стала задняя панель с эффектом светящегося кошачьего силуэта, который проявляется при синем освещении. Вероятно, он относится к специальной версии Encounter Cat Edition.

В линейку, по предварительным данным, войдут Reno 17 и Reno 17 Pro. Смартфоны могут получить несколько вариантов оформления: Snow White, Ice Moon White, Cocoa Brown, Starlight Pink и Encounter Cat.

Компактный смартфон с экраном 6,32 дюйма, аккумулятором 8000 мА•ч и камерами 200, 50 и 50 Мп. Опубликовано первое фото Oppo Reno 17 Pro
Источник изображения: gizmochina // Oppo

Базовой модели приписывают 6,59-дюймовый OLED-экран с разрешением 1,5K, платформу Snapdragon 7 Gen 4 и аккумулятор на 8000 мА•ч. Версия Pro, как ожидается, будет компактнее: 6,32-дюймовый дисплей, Dimensity 8550 Super и батарея на 7200 мА•ч.

Обеим новинкам приписывают основную камеру разрешением 200 Мп, 50-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль и 50-мегапиксельную перископическую телефотокамеру. В качестве операционной системы ожидается Android 17 с оболочкой ColorOS 17. Предполагаемые конфигурации памяти — 8/256, 12/256 и 12/512 ГБ. Официальную дату выхода и остальные подробности Oppo объявит 9 ноября.

Мобильные телефоныOppoИсточники:gizmochina

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