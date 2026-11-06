Китай испытал 67-метровую электростанцию на воздушном шаре: она выдает до 35 кВ, а срок службы — 20 лет

В Китае впервые испытали в городской среде высотную ветроэнергетическую установку S4000. Испытания прошли 6 ноября в городе Юэян провинции Хунань. Система поднялась в воздух и подтвердила возможность работы на высоте до 4000 метров. Это первый случай, когда подобная установка прошла лётные испытания в городской черте.

S4000 представляет собой привязную аэростатную платформу с габаритами 67 × 40 × 23 метра. Она заполнена гелием и поднимает на высоту несколько тысяч метров лёгкие генераторные модули. Выработанное электричество передаётся на землю по кабелю. Выходное напряжение системы составляет от 10 до 35 кВ, а расчётный срок службы — 20 лет.

Нынешние испытания были посвящены прежде всего проверке взаимодействия установки с электросетью. Разработчикам нужно было убедиться, что работа генераторов не мешает передаче электроэнергии и не нарушает устойчивость аэростата. Полёты в городской среде также позволили оценить безопасность системы в условиях, когда рядом находятся люди и здания. В перспективе такие установки планируют использовать непосредственно возле крупных населённых пунктов — там, где потребность в электричестве особенно высока.

Высотная ветроэнергетика пока остаётся малоосвоенным направлением, но обладает рядом преимуществ: на больших высотах ветер обычно сильнее, стабильнее по направлению и содержит больше энергии. Сейчас развиваются два основных подхода к её использованию. В наземных системах генератор остаётся на земле, а воздушные аппараты — например, парашюты или аэростаты — натягивают тросы и приводят механизм в действие. В воздушных системах генератор поднимается вместе с аэростатом и вырабатывает электричество непосредственно в небе. S4000 относится ко второму типу.

В августе установка уже прошла комплексные испытания на полигоне в северо-западном Китае, где её проверяли на высоте 4000 метров, в условиях сильного ультрафиолетового излучения и значительных перепадов температуры. Нынешний городской тест стал следующим этапом: он подтвердил надёжность аэростатной системы в реальных условиях и возможность её быстрого развёртывания. Теперь разработчики рассчитывают перейти к сертификации и демонстрации технологии в практических сценариях.