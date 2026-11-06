Интернет-трафик в России в 2026 году вырастет на 20%, но причины роста оказались необычными

Общий объём интернет-трафика в России в 2026 году может увеличиться примерно на 20%, однако эту динамику связывают не столько с ростом потребления контента, сколько с перестройкой сетевой инфраструктуры и изменением маршрутов передачи данных. На фоне ограничений мобильного интернета часть нагрузки перемещается в фиксированные сети, а зарубежный трафик перераспределяется между различными каналами связи, сообщает Forbes.

По данным операторов точек обмена трафиком, рост заметен сразу на нескольких крупных площадках. В сети Piter-IX объём передаваемых данных в сентябре достиг 1,3 Тбит/с — на 24% больше, чем годом ранее. В MSK-IX за первые девять месяцев 2026 года общий трафик увеличился на 13–17%, а пиковая нагрузка выросла с 8,3 до 9,4 Тбит/с. При этом динамика разных направлений существенно различается: европейский сегмент после заметного увеличения в 2025 году практически вышел на плато, а вот российский продолжает быстро расти.

Одной из причин изменения структуры трафика стали ограничения мобильного интернета и работы популярных мессенджеров. По данным Минцифры, мобильный интернет-трафик в России сократился на 7,8% в первом квартале 2026 года и ещё на 6% во втором. Одновременно потребление через фиксированные сети во втором квартале увеличилось на 55%.

При этом зарубежный интернет-трафик не обязательно сокращается: меняются способы его доставки. Часть данных проходит через альтернативные маршруты, в том числе через Белоруссию, а некоторые потоки перемещаются из мобильных сетей в домашние. Дополнительную нагрузку создают зарубежные программные библиотеки и репозитории, ИИ-модели, онлайн-игры, обновления Android и iOS. Растёт и внутрироссийский трафик благодаря развитию отечественных онлайн-сервисов, ИИ-моделей и сетей видеонаблюдения. Отдельным фактором остаётся транзит данных из Азии в Европу через российскую инфраструктуру.

Аналитики отмечают, что точно разделить российский и зарубежный трафик становится всё сложнее: отечественные сайты могут размещаться на иностранных серверах, а данные между двумя российскими узлами иногда проходят через зарубежные сети. Поэтому увеличение показателей не обязательно означает, что россияне стали больше пользоваться интернетом. Скорее, оно отражает масштабную перестройку маршрутов и распределения нагрузки под влиянием инфраструктурных ограничений.