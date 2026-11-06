Huawei разрешит устанавливать на компьютеры с HarmonyOS программы из сторонних источников уже в этом году

Новая функция позволит загружать программы, минуя официальный магазин приложений

Huawei подтвердила, что до конца 2026 года компьютеры под управлением HarmonyOS получат поддержку установки приложений из сторонних источников.

Об этом сообщил президент подразделения ПК и планшетов Huawei Чжу Дундун на отраслевом саммите HarmonyOS Office Industry Summit 2026. Пользователи смогут загружать программы не только из официального магазина, но и из других безопасных источников.

Установка приложений таким способом предполагает загрузку установочных файлов непосредственно с сайтов разработчиков или перенос их с других устройств. Такая возможность актуальна, если нужная программа отсутствует в фирменном магазине. Huawei впервые пообещала внедрить эту функцию ещё в прошлом году, но тогда не называла конкретных сроков.

Huawei разрешит устанавливать на компьютеры с HarmonyOS программы из сторонних источников уже в этом году
Источник изображения: Изображение сгенерировано в Midjourney

В компании подчёркивают, что речь идёт не просто об открытии доступа к сторонним установщикам. Huawei намерена использовать специальные механизмы безопасности, призванные снизить риски для конфиденциальности и защиты данных. При этом установка программ из непроверенных источников всё равно может привести к заражению вредоносным ПО, проблемам со стабильностью и задержкам с получением обновлений.

Нововведение также должно упростить разработчикам распространение программного обеспечения для компьютеров с HarmonyOS.

Ранее Huawei представила Qingyun HM650 — первый настольный компьютер компании с предустановленной операционной системой HarmonyOS. Официальные продажи устройства в Китае стартуют 5 ноября.

Настольные ПКHuaweiИсточники:huaweicentral

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