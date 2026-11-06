Huawei разрешит устанавливать на компьютеры с HarmonyOS программы из сторонних источников уже в этом году ⁠ 3

Huawei подтвердила, что до конца 2026 года компьютеры под управлением HarmonyOS получат поддержку установки приложений из сторонних источников.

Об этом сообщил президент подразделения ПК и планшетов Huawei Чжу Дундун на отраслевом саммите HarmonyOS Office Industry Summit 2026. Пользователи смогут загружать программы не только из официального магазина, но и из других безопасных источников.

Установка приложений таким способом предполагает загрузку установочных файлов непосредственно с сайтов разработчиков или перенос их с других устройств. Такая возможность актуальна, если нужная программа отсутствует в фирменном магазине. Huawei впервые пообещала внедрить эту функцию ещё в прошлом году, но тогда не называла конкретных сроков.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Midjourney

В компании подчёркивают, что речь идёт не просто об открытии доступа к сторонним установщикам. Huawei намерена использовать специальные механизмы безопасности, призванные снизить риски для конфиденциальности и защиты данных. При этом установка программ из непроверенных источников всё равно может привести к заражению вредоносным ПО, проблемам со стабильностью и задержкам с получением обновлений.

Нововведение также должно упростить разработчикам распространение программного обеспечения для компьютеров с HarmonyOS.

Ранее Huawei представила Qingyun HM650 — первый настольный компьютер компании с предустановленной операционной системой HarmonyOS. Официальные продажи устройства в Китае стартуют 5 ноября.