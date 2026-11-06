Honor показала смартфоны 700, 700 Pro и 700S с дополнительным экраном и очень тонкой рамкой

В Китае уже открыли предзаказы, но цены и пока не объявлены

Honor официально раскрыла дизайн новой серии смартфонов Honor 700, в которую вошли модели 700, 700 Pro и 700S.

Главной особенностью всей линейки стал дополнительный квадратный экран на задней панели, встроенный в блок камер. Он способен отображать виджеты с часами, анимации и предварительный просмотр изображения при съёмке селфи на основную камеру. Производитель называет новинки полной переработкой своей номерной серии с акцентом на производительность и повседневное удобство.

Все три смартфона будут доступны в четырёх цветах: Cold White, Clear Sky, Blue Tone и Pink Mist. Базовый Honor 700 предложат с 12 или 16 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 или 512 ГБ. Для Honor 700 Pro предусмотрены конфигурации 12/256, 12/512 и 16/512 ГБ, а Honor 700S получит варианты с 12 ГБ ОЗУ и накопителем на 256 или 512 ГБ. Таким образом, максимальный объём памяти у двух старших вариантов достигает 512 ГБ.

Предзаказы уже принимаются через официальные каналы Honor и китайские торговые площадки. Покупателям обещают годовую гарантию с заменой устройства вместо ремонта, а также страховку переднего и заднего экранов сроком на один год. Окончательные цены пока не раскрыты.