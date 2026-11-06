Гигантский «внешний аккумулятор» на базе Tesla Megapack запущен в Австралии

Система мощностью 250 МВт состоит из 136 аккумуляторных блоков и должна не только стабилизировать энергосеть, но и приносить доход региональному правительству

В Канберре введена в эксплуатацию крупнейшая в истории Австралийской столичной территории (ACT) система накопления электроэнергии. Комплекс расположен в Уильямсдейле, к югу от района Таггеранонг, и включает 136 аккумуляторных блоков Tesla Megapack 2 общей мощностью 250 МВт. При пиковом потреблении он способен в течение двух часов обеспечивать электричеством примерно треть города.

Система подключена к общей энергосети: во время низкого спроса она накапливает избыточную электроэнергию, а в периоды повышенной нагрузки возвращает её обратно. Проект разработала, построила и эксплуатирует частная компания Eku Energy. Его запуск задержался примерно на год: первоначально комплекс планировали завершить в 2025 году, затем сроки перенесли на начало 2026-го.

Источник изображения: ABC News // Adam Shirley

Правительство ACT выплатит Eku Energy 368 млн австралийских долларов в течение 15 лет в рамках соглашения об эксплуатации. При этом регион получит 50% чистой выручки от продажи накопленной электроэнергии. Глава правительства ACT Эндрю Барр рассчитывает, что поступления превысят расходы на поддержку проекта, сделав его прибыльным для региона. Накопитель также должен обеспечить дополнительную энергетическую инфраструктуру для жилых домов, предприятий, больниц, университетов и дата-центров.