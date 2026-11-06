Это первый настольный компьютер Huawei без Windows. Huawei HM650 получил HarmonyOS, Kirin X90 и до 24 ГБ оперативной памяти ⁠ 1

Huawei представила серию настольных компьютеров HM650, работающих под управлением собственной операционной системы HarmonyOS, о чем мы уже сообщали, а теперь появились подробности.

Устройства ориентированы на корпоративных заказчиков и коммерческое применение. Это первые настольные ПК компании на базе HarmonyOS. В семейство вошли модели HM650 и HM650g, а также высокопроизводительная версия HM650g High-Performance Edition. Продажи начнутся в Китае 1 декабря.

Источник изображения: ithome // Huawei

Все компьютеры построены на однокристальной системе Kirin X90. Старшая конфигурация предлагает 10-ядерный процессор, 24 ГБ оперативной памяти, SSD на 512 ГБ и жёсткий диск на 2 ТБ.

Базовые версии оснащаются 8- или 10-ядерными вариантами Kirin X90, 16 ГБ ОЗУ и SSD объёмом от 256 до 512 ГБ. В отдельных комплектациях предусмотрены дополнительные HDD на 1 ТБ, а также встроенный Wi-Fi.

Стоимость Huawei HM650 составляет от 7199 до 10 499 юаней (1100-1500 долларов). Более доступная серия HM650g оценена в 6899–7699 юаней.

За HM650g High-Performance Edition с 10-ядерным Kirin X90, 16 ГБ оперативной памяти и SSD на 512 ГБ попросят 7199 юаней.