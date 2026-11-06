Эффект iPhone Duo: россияне стали чаще покупать складные Samsung

Рынок смартфонов сокращается, но сегмент устройств с гибкими экранами продолжает расти

Компания «М.Видео» со ссылкой на данные ICMR (ГФК-Русь) по российскому рынку отмечает рост продаж складного смартфона Samsung Galaxy Z Fold8 на 33% в штуках за неделю после презентации iPhone Duo. Для сравнения использовались показатели недели, предшествовавшей анонсу. Таким образом, появление новинки Apple совпало с повышением интереса покупателей к складным устройствам других производителей.

Эффект iPhone Duo: россияне стали чаще покупать складные Samsung
Источник изображения: Samsung/М.Видео

Рост спроса на такие смартфоны происходит на фоне общего сокращения российского рынка. По данным ICMR, за первые 37 недель 2026 года в России продали 15,2 млн смартфонов на 390,6 млрд рублей. Это на 11,7% меньше в количественном выражении и на 5% — в денежном по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом Samsung увеличила продажи и заняла первое место по выручке, опередив Apple.

Складной сегмент, напротив, продолжает расти. За январь—сентябрь 2026 года россияне приобрели около 96 тыс. устройств с гибкими экранами на общую сумму 9,78 млрд рублей. Год к году продажи увеличились на 23,7% в штуках и на 20,4% в деньгах. Средняя стоимость таких смартфонов снизилась на 2,7%, до 101,4 тыс. рублей.

Samsung лидирует в категории по объёму продаж в денежном выражении. По итогам девяти месяцев четыре из пяти наиболее востребованных складных моделей в России пришлись на Galaxy Z Fold7 и Galaxy Z Flip7 с накопителями на 256 и 512 ГБ. В «М.Видео» связывают позиции бренда с развитием обеих линеек: Fold с большим экраном и компактных Flip.

Мобильные телефоныAppleМ.ВидеоSamsungИсточники:М.Видео

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