До 30 ГБ без поиска местного оператора: «Билайн» запустил eSIM для 164 стран

Установить eSIM можно ещё до поездки

Оператор «Билайн» запустил сервис Travel eSIM — виртуальную SIM-карту для мобильного интернета за границей. Она доступна в 164 странах, в том числе в Турции, Таиланде, Вьетнаме и государствах СНГ. Установить её на смартфон можно заранее, а активировать — после прибытия в страну назначения.

До 30 ГБ без поиска местного оператора: «Билайн» запустил eSIM для 164 стран
Источник изображения: ИИ ChatGPT

Пользователям предлагают пакеты сроком от 3 до 30 дней с объёмом трафика от 1 до 30 ГБ. Например, 30 ГБ на месяц в Европе обойдутся от 1 050 рублей, а в странах СНГ — от 1 450 рублей. Срок действия пакета начинается после подключения устройства к местной сети.

Сервис работает через сети зарубежных операторов-партнёров. Смартфон может автоматически выбирать доступные сети, не ограничиваясь одним провайдером. Кроме того, Travel eSIM обеспечивает доступ к интернету в некоторых странах, где обычный роуминг «Билайна» недоступен, включая Ливию, Белиз и Бурунди.

Для установки используется QR-код, отдельный слот для SIM-карты не требуется. Основной номер можно оставить активным, а интернет с виртуальной карты раздавать на другие устройства. При этом перед покупкой необходимо проверить поддержку eSIM смартфоном.

Звонки через мессенджеры доступны по интернету, а для обычных мобильных вызовов можно использовать основной номер с международным роумингом. Проверить остаток трафика и срок действия пакета, а также приобрести новый можно в личном кабинете. Оплата принимается российскими банковскими картами и через Систему быстрых платежей.

Сети и серверыБилайнeSIMИсточники:Билайн

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