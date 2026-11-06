ChatGPT теперь обрабатывает 20% поискового трафика Google: 1,2 млрд активных пользователей за два месяца

ChatGPT, продукт компании OpenAI, в течение последних 2 месяцев увеличил количество активных пользователей до 1,2 млрд, что на 200 млн больше, чем в начале года. По словам Адама Фрая, руководителя продукта, «объём поисковых запросов ChatGPT теперь составляет почти одну пятую от объёма запросов Google». Это означает, что из всех поисковых запросов, которые ежедневно обрабатывает Google, 20% теперь поступают через ChatGPT.

Сравнение с Bing, который занимает около 5% рынка поисковых систем, подчёркивает стремительный рост популярности ChatGPT. Фрай отметил, что «каждый раз, когда пользователь задаёт вопрос и ищет ответ в интернете, это считается поиском». Он подчеркнул, что пользователи всё чаще обращаются к ChatGPT за актуальной информацией о людях, местах, товарах, а также за финансовыми и медицинскими данными, где критичны точность и свежесть данных.

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Кроме того, голосовой поиск в ChatGPT достиг 250 млн еженедельных пользователей, что свидетельствует о растущем спросе на удобные и быстрые способы получения информации. Фрай подчеркнул, что «рост происходит быстро, и мы остаёмся сосредоточенными на том, как быстро ChatGPT растёт».

Эти цифры показывают, что искусственный интеллект становится всё более интегрированным в повседневный поиск информации, а ChatGPT уже конкурирует с традиционными поисковыми системами, предлагая пользователям более быстрый и контекстуальный доступ к данным.