CATL и BYD набирают обороты. Китайские производители захватили более половины зарубежного рынка аккумуляторов для электромобилей

За девять месяцев 2026 года поставки батарей из КНР выросли на 24,7%

Китайские компании заняли 56,4% зарубежного рынка тяговых аккумуляторов для электромобилей по итогам января — сентября 2026 года.

Согласно данным южнокорейской исследовательской компании SNE Research, шесть крупнейших производителей из КНР — CATL, BYD, Gotion High-Tech, Svolt, CALB и Eve Energy — суммарно установили за пределами Китая батареи общей ёмкостью 426,7 ГВт•ч. Это на 24,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, тогда как весь мировой рынок вырос на 19,7%.

CATL и BYD набирают обороты. Китайские производители захватили более половины зарубежного рынка аккумуляторов для электромобилей
Источник изображения: Изображение сгенерировано в Midjourney

Крупнейшим поставщиком за пределами КНР остаётся CATL. За три квартала компания обеспечила установку аккумуляторов на 143,7 ГВт•ч, увеличив показатель на 46,7%. Её доля зарубежного рынка достигла 33,7%. BYD заняла третье место с результатом 45,9 ГВт•ч и долей 10,8%. Поставки компании выросли на 66,8%, чему способствовало расширение экспорта собственных электромобилей.

Особенно высокие темпы роста показали производители второго эшелона. Поставки Eve Energy увеличились на 214,6%, до 9,5 ГВт•ч, Gotion High-Tech — на 153,8%, до 17,6 ГВт•ч, Svolt — на 102,3%, до 13,1 ГВт•ч, а CALB — на 88,5%, до 10,6 ГВт•ч. 

Корпуса, системы питания и охлажденияCATLBYDИсточники:carnewschina

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