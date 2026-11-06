Более 670 тонн атомной мощи: в Петербурге собрала ключевые узлы реактора для Египта

Готовы все основные элементы установки ВВЭР-1200

На производственном комплексе «Ижора» в Санкт-Петербурге завершили изготовление основных узлов реактора ВВЭР-1200 для первого энергоблока египетской АЭС «Эль-Дабаа». Предприятие машиностроительного дивизиона «Росатома» изготовило внутрикорпусные устройства и крышку реактора. Ранее был произведен и доставлен на строительную площадку его корпус.

Масса новых изделий составляет около 340 тонн. С учетом корпуса вес реактора в сборе превысит 670 тонн. Это одна из самых тяжелых частей ядерной паропроизводящей установки энергоблока.

Внутрикорпусные устройства включают шахту, выгородку и блок защитных труб. Они обеспечивают размещение и фиксацию ядерного топлива, регулируют движение теплоносителя и защищают корпус от нейтронного излучения. Крышка герметизирует реактор и удерживает внутренние конструкции в проектном положении.

Изготовление таких элементов требует высокой точности обработки и сварки. Завершение работ позволит перейти к следующему этапу строительства — монтажу оборудования реакторного зала.

Корпус реактора для первого блока изготовили на «Ижоре» в сентябре 2025 года. В ноябре 2026-го его установили в проектное положение.

АЭС «Эль-Дабаа» станет первой атомной электростанцией Египта. Проект предусматривает строительство четырех энергоблоков мощностью по 1200 МВт с российскими реакторами ВВЭР-1200 поколения 3+. Помимо сооружения станции, российская сторона будет поставлять ядерное топливо и участвовать в подготовке египетских специалистов.

Прочие новостиРосатомИсточники:Росатом

Не пропускайте наши новостиДобавьте сайт в предпочитаемые источники, чтобы видеть нас чащеДобавить в Google

Предыдущая публикация: Китай испытал 67-метровую электростанцию на воздушном шаре: она выдает до 35 кВ, а срок службы — 20 летСледующая публикация: Тысячи километров оптики: удалённые посёлки России подключат к быстрому интернету
Главное
Все новости
11 минут назад1Тысячи километров оптики: удалённые посёлки России подключат к быстрому интернету
55 минут назад1Китай испытал 67-метровую электростанцию на воздушном шаре: она выдает до 35 кВ, а срок службы — 20 лет
59 минут назад5На дне Байкала появится гигантский телескоп: ученые тестируют оборудование для охоты за нейтрино
12:2612Эффект iPhone Duo: россияне стали чаще покупать складные Samsung
12:255Интернет-трафик в России в 2026 году вырастет на 20%, но причины роста оказались необычными
12:204Зелёный звук: Сбер представил новую версию колонки с «ГигаЧатом»
12:09Дешевый марганец на замену дорогому литию: учёные увеличили ёмкость марганцевой батареи в пять раз
12:042Арктический полярный вихрь начал разрушаться в ноябре — настолько раннего нарушения ещё не фиксировали
11:22T2 вывел MiXX из своей тени: отдельный бренд и собственное приложение
11:126До 30 ГБ без поиска местного оператора: «Билайн» запустил eSIM для 164 стран
10:589В России создают роботов-сварщиков, дворников и строителей
Lada Vesta получила новый флагманский двигатель — 132 л. с.10:3049Lada Vesta получила новый флагманский двигатель — 132 л. с. С таким мотором Vesta разгоняется до 100 км/ч за 10 секунд
Уничтоженный взрывами завод Panasonic ставит под угрозу стабильные поставки серверов10:198Уничтоженный взрывами завод Panasonic ставит под угрозу стабильные поставки серверов По оценке TrendForce, инцидент может затронуть около 4% мирового предложения высококачественных CCL-материалов
Первый настольный компьютер Huawei без Windows получил HarmonyOS, Kirin X90 и до 24 ГБ оперативной памяти09:555Первый настольный компьютер Huawei без Windows получил HarmonyOS, Kirin X90 и до 24 ГБ оперативной памяти Продажи в Китае стартуют 1 декабря
09:47CATL и BYD набирают обороты. Китайские производители захватили более половины зарубежного рынка аккумуляторов для электромобилей
09:42Солнце вышло из спячки: Землю ждёт неделя магнитных бурь
09:3711Huawei разрешит устанавливать на компьютеры с HarmonyOS программы из сторонних источников уже в этом году
09:313Компактный смартфон с экраном 6,32 дюйма, аккумулятором 8000 мА•ч и камерами 200, 50 и 50 Мп. Опубликовано первое фото Oppo Reno 17 Pro
09:004Гигантский «внешний аккумулятор» на базе Tesla Megapack запущен в Австралии
09:002 Неубиваемый Honor X8e начали продавать в России: 7700 мА·ч, IP69K, 108 Мп, усиленный корпус и 256 ГБ флеш-памяти за 28 тыс. рублей
08:574Oracle отказалась от сделки с Tencent на $7 млрд по аренде ИИ-ускорителей после давления властей США
08:53Valve изменила правила проверки игр в Steam на фоне наплыва ИИ-проектов
08:4917SpaceX готовится впервые поймать Starship башней Mechazilla — запуск назначен на 13 ноября
Флагман флота SpaceX: рекордсмен Falcon 9 с 37 полётами выставлен на Max Power08:416Флагман флота SpaceX: рекордсмен Falcon 9 с 37 полётами выставлен на Max Power Ракета B1067 стала одним из экспонатов аэрокосмического мероприятия Max Power, посвящённого 250-летию независимости США
Создатели Nothing Phone тизерят совершенно новый продукт08:30Создатели Nothing Phone тизерят совершенно новый продукт Он создан для работы с ИИ
08:215Британская финтех-компания Revolut сократила затраты на ИИ-кодинг в 10 раз, отказавшись от Claude
08:215Samsung Galaxy S27 перед выходом прошёл сертификацию
08:1818В России стремительно растут мощности ЦОД
08:141Anthropic работает над системой подтверждения подлинности моделей искусственного интеллекта
Материю охладили до рекордных 9,7 пикокельвина на орбите. Это самый холодный конденсат Бозе — Эйнштейна в истории08:105Материю охладили до рекордных 9,7 пикокельвина на орбите. Это самый холодный конденсат Бозе — Эйнштейна в истории Эксперимент провели на станции «Тяньгун»
08:092Nvidia поставит китайским компаниям лишь 1% заказанных видеокарт RTX Pro 5500 на $70 млрд
08:051На МКС установили новые солнечные панели: мощность энергосистемы резко выросла