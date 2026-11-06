Более 670 тонн атомной мощи: в Петербурге собрала ключевые узлы реактора для Египта

На производственном комплексе «Ижора» в Санкт-Петербурге завершили изготовление основных узлов реактора ВВЭР-1200 для первого энергоблока египетской АЭС «Эль-Дабаа». Предприятие машиностроительного дивизиона «Росатома» изготовило внутрикорпусные устройства и крышку реактора. Ранее был произведен и доставлен на строительную площадку его корпус.

Масса новых изделий составляет около 340 тонн. С учетом корпуса вес реактора в сборе превысит 670 тонн. Это одна из самых тяжелых частей ядерной паропроизводящей установки энергоблока.

Внутрикорпусные устройства включают шахту, выгородку и блок защитных труб. Они обеспечивают размещение и фиксацию ядерного топлива, регулируют движение теплоносителя и защищают корпус от нейтронного излучения. Крышка герметизирует реактор и удерживает внутренние конструкции в проектном положении.

Изготовление таких элементов требует высокой точности обработки и сварки. Завершение работ позволит перейти к следующему этапу строительства — монтажу оборудования реакторного зала.

Корпус реактора для первого блока изготовили на «Ижоре» в сентябре 2025 года. В ноябре 2026-го его установили в проектное положение.

АЭС «Эль-Дабаа» станет первой атомной электростанцией Египта. Проект предусматривает строительство четырех энергоблоков мощностью по 1200 МВт с российскими реакторами ВВЭР-1200 поколения 3+. Помимо сооружения станции, российская сторона будет поставлять ядерное топливо и участвовать в подготовке египетских специалистов.