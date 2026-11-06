Представлен ракетный двигатель Northstar: на 30% легче BE-4 и с большей тягой

Новый двигатель развивает тягу 715 000 фунтов, содержит на 50% меньше деталей и более чем на 65% состоит из компонентов, изготовленных методом 3D-печати

Blue Origin представила Northstar — новый кислородно-метановый двигатель для первых ступеней ракет. Он развивает тягу 715 000 фунтов (около 318 тонн-силы), тогда как показатель используемого компанией BE-4 составляет 640 000 фунтов (около 290 тонн-силы).

При этом Northstar на 30% легче предшественника и содержит на 50% меньше деталей. Более 65% конструкции изготовлено с применением аддитивных технологий, что позволило сократить производственный цикл: сборка двигателя теперь занимает менее суток.

Представлен ракетный двигатель Northstar: на 30% легче BE-4 и с большей тягой
Источник изображения: Blue Origin

В основе Northstar лежит проверенная архитектура BE-4: двигатель использует сжиженный природный газ в качестве топлива, жидкий кислород в качестве окислителя и кислородно-богатый цикл ступенчатого сгорания. Также сохранена одновальная конструкция турбонасосного агрегата.

По данным Blue Origin, от утверждения программы до начала испытаний нового двигателя прошло всего 11 месяцев, что демонстрирует возможности компании по ускоренной разработке и совершенствованию ракетных силовых установок.

Northstar станет вторым двигателем Blue Origin для первых ступеней и дополнит семейство BE-4. Вместе с силовыми установками для верхних ступеней и космических аппаратов компания формирует собственную линейку ракетных двигателей для разных задач. Снижение массы, количества компонентов и времени производства должно упростить выпуск новых установок и повысить возможности Blue Origin по обеспечению собственных ракетных программ.

Кроме того, были представлены сверхтяжёлая версия ракеты New Glenn высотой 122 м и третья ступень.

Наука и космосИсточники:Blue Origin

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