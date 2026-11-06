Автомобильный держатель и настольная подставка. Представлена магнитная зарядка Portronics Zyron

Компания Portronics представила магнитную беспроводную зарядку Zyron с поддержкой стандарта Qi2. Устройство сочетает функции автомобильного держателя и настольной подставки: круглая зарядная площадка крепится к смартфону с помощью магнитов, а в комплект входят крепление для вентиляционной решётки автомобиля и отдельная подставка для размещения на столе. Автомобильное крепление оснащено шарнирным соединением, позволяющим регулировать положение смартфона для использования навигации и управления музыкой.

Зарядка поддерживает беспроводную передачу энергии мощностью до 25 Вт. При этом производитель заявляет совместимость исключительно с Apple iPhone 12–17 и не рекомендует использовать устройство с другими смартфонами, даже если они поддерживают беспроводную зарядку. Для достижения максимальной мощности необходим адаптер USB-C мощностью не менее 30 Вт, который придётся приобрести отдельно. В комплект входит метровый кабель USB-C — USB-C.

Источник изображения: gizmochina // Portronics

Рекомендованная стоимость Portronics Zyron составляет 3499 рупий (около $37), однако на старте продаж устройство предлагается за 1549 рупий (примерно $16).