Арктический полярный вихрь начал разрушаться в ноябре — настолько раннего нарушения ещё не фиксировали

Стратосферный вихрь над Северным полюсом ослабевает значительно раньше обычного. Предыдущее самое раннее подобное событие наблюдали 28 ноября 1968 года

Арктический полярный вихрь — вращающаяся масса холодного воздуха в стратосфере над Северным полюсом — начал разрушаться в необычно ранние сроки. По оценкам климатологов и метеорологов, нынешнее нарушение может стать самым ранним за всю историю наблюдений. Обычно подобные события происходят значительно позже, в разгар зимы.

Каждую зиму вихрь усиливается в стратосфере — слое атмосферы на высоте от 16 до 48 км. Его быстрое вращение помогает удерживать холодный воздух над Арктикой. Однако атмосферные волны Россби могут раскачивать вихрь и ослаблять его. При сильном нарушении, которое учёные называют внезапным стратосферным потеплением, вихрь способен смещаться, растягиваться, разделяться на несколько частей или даже менять направление вращения.

Изменения в стратосфере влияют на полярный поток — мощную полосу ветров, которая циркулирует вокруг полярной области в нижней части атмосферы. Нарушение вихря может изменить движение струйного потока и способствовать проникновению холодного воздуха в более южные широты, в том числе в Северную Америку и Европу.

Арктический полярный вихрь начал разрушаться в ноябре — настолько раннего нарушения ещё не фиксировали
Источник изображения: сгенерировано Muse

Обычно полярный вихрь достигает максимальной интенсивности в декабре и январе, а серьёзные нарушения происходят в глубине зимы. До нынешнего случая самым ранним зафиксированным внезапным стратосферным потеплением считалось событие 28 ноября 1968 года. Климатолог Массачусетского технологического института Джуда Коэн назвал происходящее беспрецедентным по срокам, однако пока неясно, насколько сильным окажется нарушение.

Последствия для погоды также остаются неопределёнными. В этом году ожидается Эль-Ниньо, поэтому метеорологи рассчитывали на относительно мягкую зиму в Северной Америке. Разделение полярного вихря может принести туда похолодание в ближайшие недели, но пока нельзя сказать, произойдёт ли это вообще и какие именно регионы окажутся затронуты.

Внезапные стратосферные потепления бывают разной интенсивности. Нынешнее событие может оказаться слабым и не привести к заметным последствиям, а может перерасти в крупное нарушение, которое войдёт в климатические рекорды. Учёные пока что не знают, какой сценарий реализуется.

Наука и космосКлиматМетеорологияГлобальное потеплениеЭль-НиньоИсточники:Scientific American

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