Американские избиратели отклонили десятки проектов центров обработки данных, ориентированных на искусственный интеллект

В ходе ноябрьских межрегиональных выборов в 13 штатах 45 вопросов, касающихся строительства центров обработки данных, были вынесены на голосование. По данным комплекса местных и региональных инициатив, мораториев и референдумов в США, вынесенных на голосования "Data Centers on the Ballot" («Дата-центры на голосовании»), 33 меры, ограничивающие развитие ИИ‑центров, уже одобрены, ещё 6 находятся в стадии подсчёта голосов. Единственный отказ от инициативы был зафиксирован в Харвуде (Северная Дакота), где добавлен дополнительный процесс проверки для промышленных проектов, включая центры обработки данных.

В результате голосования в Пикау (Огайо) и Юконе (Оклахома) были отстранены мэр и два члена совета, которые ранее поддерживали запреты на центры обработки данных. Анализ 46 вопросов по 10 штатам показал, что все 33 ограничительные меры одобрены, а 11 из 13 положительных инициатив, разрешающих строительство, ожидают поражения.

Несмотря на массовое сопротивление, влияние на уже запущенные проекты остаётся неясным. В США было принято более 300 локальных запретов на центры обработки данных, но только 3 из них, суммарно 2,3 ГВт мощности, были отложены. Ожидается, что к 2027 году в сети войдут 38 ГВт новых мощностей, а общий объём инвестиций в инфраструктуру достигнет $32 триллионов к 2050 году.

Президент США Дональд Трамп в рамках своей политики попытался смягчить влияние центров обработки данных, обязывая их выплачивать «энергетический дивиденд» местным сообществам и требуя от технологических компаний, губернаторов и коммунальных предприятий подписать «обещание о защите плательщиков тарифов». Однако эти меры не смогли изменить мнение избирателей, обеспокоенных ростом тарифов, шумовым загрязнением и другими негативными последствиями.

В ответ на ограничения OpenAI и Anthropic ускоряют поиск небольших проектов, мощностью 20–30 МВт, поскольку их гипер‑масштабные объекты, рассчитанные на гигаваттные мощности, сталкиваются с задержками.