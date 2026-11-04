Хакеры атаковали холодильники супермаркетов в 9 странах Европы: продукты нагревались до 50 градусов

Хакеры получили удаленный доступ к системам управления холодильным оборудованием в супермаркетах как минимум 9 европейских стран.

Злоумышленники включали режим разморозки, а в отдельных случаях нагревали камеры до температуры выше 50 °C, из-за чего продукты приходили в негодность. Первые инциденты произошли утром в понедельник в Бельгии, Ирландии, Люксембурге, Нидерландах, Финляндии, Швеции и Эстонии. По подсчетам РИА Новости на основе публикаций европейских СМИ, атаки затронули десятки компаний.

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Позднее стало известно о пострадавших магазинах в Италии и Португалии. В Сицилии кибератака вывела из строя холодильники как минимум в 3 супермаркетах Coop в Катании и еще одном магазине сети в Палермо. В Португалии аналогичные проблемы возникли в 7 магазинах Intermarche. В Дании попыткам взлома подверглись 5 компаний, однако атаки удалось отразить без серьезных последствий. В Латвии также фиксировались попытки вмешательства, но подтверждений успешного взлома оборудования крупных торговых сетей не поступало.

Это не первый подобный инцидент в Европе: в октябре аналогичная атака произошла во Франции. Тогда пострадали более 150 магазинов розничных сетей, а ущерб от испорченных товаров оценивался в миллионы евро. Новые случаи показывают, что объектом кибератак может становиться не только IT-инфраструктура торговых компаний, но и подключенное к сети оборудование, от которого напрямую зависит сохранность продуктов.