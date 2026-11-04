The New York Times и ещё три газеты подали в суд на Brave из-за сбора данных для ИИ

Издатели обвиняют разработчика браузера в копировании журналистских материалов, продаже доступа к ним ИИ-компаниям и обходе платных подписок

The New York Times, New York Daily News, Chicago Tribune и Orlando Sentinel подали два отдельных иска против Brave Software в федеральный суд Манхэттена. Издатели утверждают, что компания без разрешения собирает их публикации, включает их в поисковый индекс Brave и продаёт доступ к этим данным разработчикам искусственного интеллекта.

В центре претензий — Brave Index, база из более чем 30 млрд веб-страниц, на которой работает поисковая система Brave Search. Издатели утверждают, что компания не раскрывает название поискового робота, собирающего материалы. Из-за этого владельцы сайтов не могут определить его и заблокировать доступ к своим публикациям. Через Search API Brave предоставляет доступ к индексу пяти ИИ-компаниям: Anthropic, Perplexity, Mistral, xAI и Cohere. В иске также приводится заявление самой Brave о том, что её API используется для обучения и работы с данными крупных языковых моделей. Среди примеров упоминается применение API компанией Anthropic при обучении Claude 2.

The New York Times и ещё три газеты подали в суд на Brave из-за сбора данных для ИИ
Источник изображения: сгенерировано Muse

Претензии касаются и собственных функций Brave. Издатели заявляют, что ИИ-поиск Ask Brave воспроизводит фрагменты их статей дословно и создаёт подробные пересказы. Кроме того, три газеты обвиняют браузер в обходе платного доступа к публикациям: по их утверждению, функция Paywall blocker позволяет читать материалы по подписке без авторизации. Издатели также указывают, что Brave по умолчанию блокирует рекламу на сайтах СМИ, но размещает собственную, получая доход от материалов, созданных редакциями.

New York Daily News, Chicago Tribune и Orlando Sentinel заявили о пяти нарушениях, включая прямое и косвенное нарушение авторских прав, обход технических средств защиты в соответствии с американским законом DMCA и неосновательное обогащение. The New York Times предъявила отдельные требования о нарушении авторских прав и обходе технической защиты. Три газеты утверждают, что затронуты более 2 млн зарегистрированных статей, и требуют компенсации ущерба, передачи полученной прибыли и постоянного судебного запрета на оспариваемые действия.

Это не первый судебный конфликт Brave из-за индексации чужих материалов. В марте 2025 года компания сама подала иск против News Corp, добиваясь признания своей поисковой индексации добросовестным использованием контента. В июле News Corp предъявила встречные претензии, обвинив Brave в нарушении авторских прав. Теперь аналогичные споры с издателями затрагивают и использование поисковых данных в индустрии ИИ.

Искусственный интеллектAnthropicThe New York TimesPerplexityАвторское правоСудебные искивеб-скрейпингИсточники:The Next Web

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