The Information раскрыло схему контрабанды запрещённых HBM-микросхем в Китай

Контрабандисты нашли способ поставлять в Китай высокоскоростную HBM память, необходимую для работы мощных ИИ-ускорителей. Они объединяют микросхемы HBM производства Samsung и SK hynix с дешёвыми серверными процессорами, которые не превышают установленные пороги экспортных ограничений. Такие комплекты отправляют через Гонконг, а после доставки в Шэньчжэнь память отделяют от процессоров нагреванием и снимают с плат. Сам процесс рискованный: микросхемы могут повредиться, но высокая цена памяти компенсирует потери.

По данным The Information, схема позволяет обходить ограничения на поставки HBM в Китай, поскольку при проверке учитывается производительность процессора, а не характеристики памяти в составе комплекта. Ограничения США на экспорт передовой HBM действуют с конца 2024 года. При этом Samsung и SK hynix контролируют более 80% мирового рынка такой памяти, а китайские производители пока не могут обеспечить достаточные объёмы поставок.

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Дефицит привёл к резкому росту цен на чёрном рынке. По словам брокера из Шэньчжэня, год назад один блок HBM3E стоил несколько сотен долларов, а теперь его цена достигает $4000. Для одного ИИ-ускорителя требуется от шести до восьми таких блоков — только память обходится покупателю в $24 000–32 000, без учёта самого процессора и остальной системы.

Одним из основных источников спроса стали заказчики Huawei. По сведениям источников The Information, компания сообщила некоторым клиентам, что её будущий ускоритель Ascend 960DT будет в значительной степени использовать память Samsung и SK hynix, и предложила покупателям самостоятельно обеспечить её поставки. Huawei готовит выпуск Ascend 960DT на начало 2027 года и заявляет, что новый ускоритель будет вдвое производительнее нынешних чипов компании. При этом свидетельств того, что Samsung или SK hynix напрямую поставляют память Huawei, нет: SK hynix заявляет, что прекратила поставки компании после введения американских ограничений в 2020 году.

Контрабандная память — не единственный источник компонентов для китайского рынка. По данным The Information, брокеры также продают микросхемы, извлечённые из старых ускорителей Nvidia, и избыточные запасы производителей, чьи проекты были отменены или сокращены. Между тем таможенные органы Южной Кореи к маю 2026 года выявили нарушения торговых правил на сумму около $560 млн — больше, чем за весь предыдущий год. Примерно треть этой суммы пришлась на стратегические товары, включая микросхемы, экспортированные без разрешения или по недостоверным декларациям.