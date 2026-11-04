Sony будет выкупать PlayStation 5 у геймеров, которые давно не используют свои консоли

Компания Sony начала рассылать владельцам консолей PlayStation 5 предложение с выкупом приставки, предлагая до 400 долларов.

Некоторые пользователи из США получили такое предложение в фирменном приложении PS App. Судя по всему, речь о геймерах, владеющих PS5, но давно её не запускавших. Видимо, Sony считает, что часть из них может захотеть отказаться от своей консоли и продать её компании.

За базовую PS5 с двумя контроллерами предлагают до 400 долларов. Новая PS5 в США сейчас стоит минимум 600 долларов.

В сделке участвует сеть Back Market, которая является посредником между Sony и геймерами. Именно Back Market будет принимать консоли. Ранее им можно было сдать PS4.

Ситуация крайне необычная для рынка, так как фактически Sony готова выкупить консоль и автоматически потерять пользователя своей экосистемы. То есть компании важнее получить приставку здесь и сейчас, а не сохранить геймера в экосистеме PlayStation.