Сменить все пароли, ключи доступа и другие учетные данные, которые могли храниться на серверах. Один из крупнейших хостинг-провайдеров Рунета Beget столкнулся с утратой данных в облачной инфраструктуре

Хостинг-провайдер проверяет более 1000 серверов и постепенно возвращает сервисы в работу

Хостинг-провайдер Beget сообщил об утрате данных в облачной инфраструктуре, затронувшей VPS, S3 и Kubernetes. При этом компания сохранила файловые резервные копии VPS и продолжает искать способы вернуть остальную информацию. Также были потеряны настройки CDN и IP-адреса. Ранее Beget объявил о массированной кибератаке, которая нарушила работу ряда сервисов. Сейчас специалисты занимаются восстановлением инфраструктуры дата-центров.

Серверы, не использующие услуги администрирования хостинга, уже возвращены в работу. По данным компании, на большинстве из них информация сохранилась, однако каждый сервер проходит дополнительную проверку. Предварительная оценка также показывает, что восстановить удастся почти все сайты на виртуальном хостинге. Возвращение этой услуги потребует времени: специалистам предстоит вручную проверить более 1000 серверов.

Сменить все пароли, ключи доступа и другие учетные данные, которые могли храниться на серверах. Один из крупнейших хостинг-провайдеров Рунета Beget столкнулся с утратой данных в облачной инфраструктуре
Источник изображения: Изображение сгенерировано в Midjourney

Точные сроки полного восстановления пока не называются. Beget утверждает, что на серверах с пользовательскими данными не обнаружено попыток их скачивания или изменения. Тем не менее компания рекомендует клиентам сменить пароли, ключи доступа и другие учетные данные, которые могли храниться на серверах. Проверка инфраструктуры и восстановление оставшихся сервисов продолжаются.

Сети и серверыBegetИсточники:РИА Новости

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