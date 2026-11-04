Nvidia потребовала от облачных партнёров отдавать не менее 51% услуг клиентам вне Китая

По данным Financial Times, новое ограничение распространяется на контракты с китайскими заказчиками и должно сократить доступ местных разработчиков ИИ к зарубежным вычислительным мощностям

Nvidia потребовала от партнёров по строительству и эксплуатации центров обработки данных направлять не менее 51% облачных услуг компаниям за пределами Китая. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на 5 источников. Требование распространяется на новые контракты, тогда как действующие соглашения остаются без изменений.

По данным издания, Nvidia передала указание через сотрудников отделов продаж и региональные команды. Письменных инструкций компания, как утверждается, не рассылала. Ранее подобных ограничений для облачных партнёров Nvidia не вводила. Компания не подтвердила и не опровергла публикацию Financial Times, заявив лишь, что США не смогут выиграть гонку в области ИИ без глобального распространения американской инфраструктуры для искусственного интеллекта.

Nvidia потребовала от облачных партнёров отдавать не менее 51% услуг клиентам вне Китая
Источник изображения: сгенерировано Muse

Новое требование затруднит доступ китайских разработчиков ИИ к зарубежным вычислительным ресурсам. Многие компании из КНР арендуют мощности у облачных провайдеров за пределами страны, в том числе для обучения собственных моделей. Вашингтон уже несколько лет пытается перекрыть этот канал доступа к передовым американским технологиям.

США ограничивают поставки наиболее мощных ускорителей Nvidia в Китай с 2022 года, однако оборудование продолжает попадать в страну нелегальными путями. В начале 2026 года нескольким руководителям и сотрудникам производителя серверов Super Micro предъявили обвинения в контрабанде серверов Nvidia с ИИ-ускорителями на сумму около $2,5 млрд.

Пекин, со своей стороны, также ограничивает использование иностранных технологий: год назад власти запретили устанавливать зарубежные ИИ-ускорители в центрах обработки данных, финансируемых государством, чтобы поддержать отечественных производителей. Представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что не знакома с сообщением Financial Times, но выразила надежду на обеспечение справедливых и недискриминационных условий для компаний всех стран.

Искусственный интеллектNvidiaОблачные вычисленияДата-центрыЭкспортные ограниченияИИ-ускорителиИсточники:The Next Web

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