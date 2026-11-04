Компании увеличили расходы на внедрение ИИ в 5,4 раза — до $177 млрд за год

По данным Menlo Ventures, 55% новых затрат профинансированы из дополнительных бюджетов, а не за счёт сокращения расходов на программное обеспечение и персонал

К сентябрю 2026 года годовые расходы предприятий на внедрение искусственного интеллекта достигли $176,8 млрд против $33 млрд годом ранее. Это увеличение в 5,4 раза — более чем на $140 млрд за год. При этом расходы на использование готовых ИИ-моделей уже в 1,7 раз превышают затраты на их разработку: $176,8 млрд против $102,5 млрд.

Основная часть дополнительных средств поступила из новых бюджетов: на них пришлось 55% прироста расходов. Ещё 22% обеспечили бюджеты на программное обеспечение. При этом только 9% дополнительных затрат, или $12,6 млрд, перешли к новым поставщикам ИИ-продуктов, а 13% остались у действующих разработчиков ПО, которые добавляют ИИ-функции в свои продукты.

Компании увеличили расходы на внедрение ИИ в 5,4 раза — до $177 млрд за год
Источник изображения: сгенерировано Muse

Menlo Ventures связывает ускорение рынка прежде всего с распространением ИИ-агентов. Они выполняют задачи самостоятельно, работают параллельно и продолжают расходовать вычислительные ресурсы без постоянного участия человека. На платформе OpenRouter трафик от агентов с февраля вырос в 37 раз, а их доля достигла примерно 80% всех токенов. В результате расходы предприятий растут быстрее, чем число компаний, внедряющих ИИ: доля таких организаций увеличилась с 55% до 65%, тогда как средние затраты на одну компанию почти впятеро превысили прошлогодние.

Больше всего денег приходится на программирование и корпоративных чат-ботов: $34 млрд и $25 млрд соответственно. Вместе эти направления формируют 76% рынка ИИ-приложений объёмом $77,3 млрд. При этом 69% расходов на внедрение моделей приходится на Anthropic, OpenAI и Google. Доля Anthropic в корпоративных расходах на API выросла с 40% до 55%, OpenAI — с 27% до 31%, тогда как показатель Google снизился с 21% до 9%.

Исследование основано на опросе почти 400 американских руководителей, отвечающих за внедрение ИИ и совокупные расходы более чем на $4 млрд. Оценки рынка Menlo Ventures построила на ответах участников, публичной финансовой отчётности и данных сторонних источников. Авторы считают, что нынешний рост не означает массового вытеснения традиционного корпоративного ПО: компании пока редко заменяют такие системы, как Salesforce, Workday и Oracle NetSuite, ИИ-решениями.

Искусственный интеллектавтоматизацияИИ-агентыИсточники:Menlo Ventures

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