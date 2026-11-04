Goldman Sachs запретил трейдерам и банкирам пользоваться инструментами для программирования ИИ

Банк оставил доступ к Claude Code и GitHub Copilot только инженерам после нескольких месяцев экспериментов с их использованием сотрудниками без технической подготовки

Goldman Sachs ограничил доступ большинства сотрудников к продвинутым инструментам программирования на основе искусственного интеллекта, включая Claude Code от Anthropic и GitHub от Microsoft. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на внутренние инструкции банка от октября 2026 года, пользоваться ими по-прежнему могут только инженеры. Ранее трейдеры и банкиры в течение нескольких месяцев применяли эти инструменты для мониторинга торговых потоков и создания контента.

Goldman Sachs запретил трейдерам и банкирам пользоваться инструментами для программирования ИИ
Источник изображения: сгенерировано Muse

Решение вызвало недовольство среди сотрудников, уже привыкших использовать ИИ для решения рабочих задач. В июле директор Goldman Sachs по информационным технологиям Марко Ардженти (Marco Argenti) положительно отзывался о так называемом vibe coding — создании программ с помощью текстовых запросов к ИИ без необходимости самостоятельно писать код. Он приводил в пример сотрудников трейдинга и управления активами, которые могли быстро собрать прототип идеи, а затем передать его инженерам для полноценной разработки.

Теперь банк меняет подход. Представитель Goldman Sachs Ник Карратерра объяснил пересмотр политики несколькими факторами, включая производительность и управление рисками. По его словам, этап экспериментов завершён, а доступ к инструментам оставят тем сотрудникам, которые лучше всего подходят для их долгосрочного использования.

Искусственный интеллектAnthropicGoldman SachsавтоматизацияVibe codingGitHub CopilotClaude CodeИсточники:The Decoder

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