Disney планирует уволить тысячи сотрудников в рамках сокращения расходов

The Walt Disney Company планирует сократить тысячи рабочих мест. По данным Bloomberg, руководство поручило руководителям подразделений уменьшить численность сотрудников на 20% в рамках масштабной программы сокращения расходов.

Сокращения продолжают курс Disney на снижение затрат. Аналитик Sherwood News Люк Кава, комментируя ситуацию в эфире Yahoo Finance, связал эту политику с недостаточно высокими темпами роста выручки и усиливающейся конкуренцией со стороны более дешёвого и короткого цифрового контента.

В частности, традиционное производство фильмов и телепередач требует значительных затрат и участия большого числа специалистов, тогда как цифровые платформы предлагают более короткий и зачастую бесплатный контент. По мнению Кавы, это усиливает финансовое давление на крупные медиакомпании.