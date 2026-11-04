Disney планирует уволить тысячи сотрудников в рамках сокращения расходов

Руководство компании поручило подразделениям уменьшить штат на 20% на фоне продолжающейся программы экономии

The Walt Disney Company планирует сократить тысячи рабочих мест. По данным Bloomberg, руководство поручило руководителям подразделений уменьшить численность сотрудников на 20% в рамках масштабной программы сокращения расходов.

Disney планирует уволить тысячи сотрудников в рамках сокращения расходов
Источник изображения: Grok Imagine

Сокращения продолжают курс Disney на снижение затрат. Аналитик Sherwood News Люк Кава, комментируя ситуацию в эфире Yahoo Finance, связал эту политику с недостаточно высокими темпами роста выручки и усиливающейся конкуренцией со стороны более дешёвого и короткого цифрового контента.

В частности, традиционное производство фильмов и телепередач требует значительных затрат и участия большого числа специалистов, тогда как цифровые платформы предлагают более короткий и зачастую бесплатный контент. По мнению Кавы, это усиливает финансовое давление на крупные медиакомпании.

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