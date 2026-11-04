Apple выпустит домашнего робота за $1000 и более в 2027 году

Устройство сможет самостоятельно перемещаться по дому, проводить видеозвонки FaceTime и управлять освещением. Из-за задержек разработки запуск могут перенести на 2028 год

Apple готовит к выпуску своего первого домашнего робота — мобильное устройство под кодовым названием J595. По данным The Information, компания рассчитывает представить его в 2027 году, а стоимость может превысить $1000. Среди возможных названий — HomeView Ultra, по аналогии с новой стационарной умной панелью HomeView.

Робот сможет самостоятельно перемещаться по дому, проводить видеозвонки FaceTime и включать свет, когда человек входит в комнату. Однако инженеры пытаются расширить набор возможностей устройства: нынешних функций может оказаться недостаточно, чтобы оправдать высокую цену. Из-за задержек разработки выход также могут перенести на 2028 год.

Apple выпустит домашнего робота за $1000 и более в 2027 году
Источник изображения: сгенерировано Muse

Проект существует с 2018 года, когда первые прототипы получили одобрение тогдашнего генерального директора Тима Кука. Сейчас разработку поддерживает новый глава Apple Джон Тернус.

По данным источников The Information, над робототехнической частью проекта работает около 10 специалистов, тогда как программную сторону обеспечивает команда из 300 человек. Многие инженеры из первоначальной команды за прошедшие годы покинули компанию.

Параллельно Apple разрабатывает отдельный проект роботов для домашних задач, в том числе складывания одежды. Для него, вероятно, потребуются роботизированные манипуляторы, однако планы компании по созданию универсального человекоподобного робота пока не раскрываются.

Искусственный интеллектAppleУмный домРобототехникабытовая техникадомашние роботыИсточники:The InformationArs Technica

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